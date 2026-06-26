Los expertos de la OCU coinciden: el remedio más barato para refrescar tu casa este verano en Madrid

Con el país alcanzando temperaturas récord y los habitantes de Madrid sofocados en sus casas, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) destaca que los ventiladores son la opción más económica para mantener tu hogar fresco. Aunque estos aparatos no enfrían el aire, pueden hacer que el calor sea más tolerable. Además, presentan varias ventajas: son fáciles de instalar, eliminan malos olores y son significativamente más económicos que los sistemas de aire acondicionado. Un ventilador consume mucha menos energía en comparación con un aire acondicionado portátil, que puede costar alrededor de 400 euros, o un sistema Split de 2,5 kW, que puede superar los 1.000 euros.

Mejores modelos de ventiladores

La OCU ha analizado una decena de ventiladores de pie, cuyos precios varían entre 21 y 199 euros. En general, estos ventiladores proporcionan un flujo de aire agradable y ofrecen múltiples velocidades para ajustarse a las necesidades del usuario. Sin embargo, los resultados del análisis muestran diferencias significativas entre los modelos. Los mejores ventiladores con aquellos que combinan silencio, capacidad de ventilación y una amplia gama de velocidades. En concreto, destacan tres modelos.

DUUX Whisper , entre 119 y 130 euros, con 26 velocidades, muy silencioso y consume poca energía.

, entre 119 y 130 euros, con 26 velocidades, muy silencioso y consume poca energía. Rowenta Turbo Silence Extreme+ VU5870 , entre 150 y 171 euros, siendo uno de los modelos más seguros, pero también de los que más consume.

, entre 150 y 171 euros, siendo uno de los modelos más seguros, pero también de los que más consume. Honeywell HSF600WE, el más barato (74-96 €), con solo tres aspas y cinco velocidades, pero es el más silencioso a máxima velocidad.

Cómo refrescar el hogar de forma natural

Además de utilizar ventiladores, existen métodos sencillos y naturales para refrescar tu hogar. Por ejemplo, bajar las persianas donde incida directamente el sol y abrir las ventanas cuando las temperaturas en el exterior sea al menos dos grados más baja que la del interior, aprovechando las primeras y las últimas horas del día. Estas prácticas pueden ayudar a mantener una temperatura más agradable sin necesidad de recurrir a sistemas de refrigeración más costosos.

Bajar las persianas, uno de los mejores consejos para evitar el calor. / EPE

El sistema de aerotermia como alternativa renovable

Para aquellos que buscan soluciones más sostenibles, los sistemas de aerotermia son una opción eficiente y válida para la climatización del hogar. Estos sistemas utilizan energía renovable para proporcionar calefacción, refrigeración y agua caliente, reduciendo significativamente el consumo energético y la huella de carbono. Los tipos de aerotermia que existen son los radiadores, francoils y el suelo radiante.

Fuente: El Periódico