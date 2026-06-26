Enma López deja la Ejecutiva Federal del PSOE y oficializa su carrera a la alcaldía: "Madrid merece la pena"

La carrera por encabezar la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Madrid ha comenzado antes incluso de que se haya fijado oficialmente el calendario de primarias. La concejal madrileña y portavoz adjunta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Enma López, ha confirmado su intención de concurrir al proceso para convertirse en la aspirante socialista a la alcaldía de la capital.

A través de la red social X y en una comunicación dirigida a la militancia y a la dirección del partido, López ha justificado su decisión con un mensaje: "Madrid merece la pena". Como consecuencia directa de este anuncio, Enma López ha decidido poner su cargo de portavoz adjunta y secretaria de Estudios y Programas "a disposición" de la ejecutiva federal que lidera Pedro Sánchez.

Con este movimiento, la edil busca liberar su agenda de responsabilidades orgánicas nacionales para volcarse en su proyecto municipal, tratando de marcar un perfil propio frente a la actual portavoz municipal, Reyes Maroto, quien ha reiterado en varias ocasiones su voluntad de repetir como candidata. El anuncio se ha producido en las horas previas al Comité Federal de este sábado, foro encargado de ratificar el calendario de primarias. Este paso al frente, adelantado a los tiempos orgánicos previstos, ha agitado el panorama interno del partido a las puertas de citas relevantes como el Debate sobre el Estado de la Ciudad, abriendo un nuevo escenario en el que podrían surgir otras alternativas de cara al proceso electoral.

Una propuesta que busca "poner la alcaldía al servicio de la mayoría"

En su misiva, Enma López enfatiza la urgencia de construir una alternativa sólida, asegurando que la ciudad afronta retos que "no pueden esperar". La concejal subraya que su apuesta nace de una profunda convicción personal y política, insistiendo en que el proyecto socialista requiere "una voz centrada al 100% en nuestras calles, en nuestros barrios y en las familias". Además, López reitera su intención al declarar que trabajará "en cuerpo y alma" para que, junto a la militancia, el partido logre el objetivo de "ganar la alcaldía para ponerla al servicio de la mayoría".

El anuncio de Enma López introduce un nuevo factor de dinamismo en el PSOE de Madrid. Mientras la formación socialista se prepara para este proceso interno, el Partido Popular de José Luis Martínez-Almeida ya ha confirmado su intención de optar a la reelección, consolidando su posición como el rival a batir en el Palacio de Cibeles.

Desde la bancada de enfrente, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha evitado entrar en los detalles del proceso interno socialista, limitándose a señalar que el Ayuntamiento seguirá centrado en la gestión de las políticas públicas para los madrileños independientemente de los cambios en los liderazgos de la oposición.

Comunicado completo de Enma López

"Hay momentos en la vida en los que tomar decisiones y dar pasos hacia delante es el mayor acto de valentía y lealtad a tus principios, valores y, por supuesto, a tu organización, más aún si esa organización es el Partido Socialista Obrero Español, en el que milito desde hace más de 20 años con la misma ilusión que el primer día.

Formar parte de la Ejecutiva Federal de mi partido ha sido uno de los mayores honores y privilegios que cualquier militante socialista puede ostentar. Al fin y al cabo, eso es lo que somos: militantes que ponemos todo nuestro conocimiento y trabajo a disposición de nuestra organización como vehículo a través del cual prestar el mejor servicio a la sociedad.

En estos dos últimos años he podido ver de primera mano cómo, frente a cualquier reto y desafío, el Gobierno y el Partido Socialista, con el indudable liderazgo de nuestro presidente y secretario general Pedro Sánchez, han trabajado incansablemente para dar esa mejor respuesta a la ciudadanía.

Gracias a la acción de este Gobierno y del Partido Socialista, hoy España es un país mejor y me siento y me sentiré siempre muy orgullosa de haber podido formar parte de esta etapa.

Ahora empieza otra. En las últimas horas he dado a conocer mi deseo de postularme como candidata a alcaldesa de Madrid.

Por todo ello, desde el máximo ejercicio de lealtad al partido y a su secretario general, pongo mi cargo a disposición de la dirección para poder centrarme en este proyecto tan ilusionante.

Ganar Madrid requiere de mucha ilusión, pero también de trabajo, dedicación y del mejor equipo posible, y en eso voy a centrarme los próximos meses. Ya llevamos mucho recorrido, la militancia y las madrileñas y madrileños lo saben y así me lo han transmitido en las últimas horas.

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Queridas compañeras, queridos compañeros; queridas vecinas y vecinos: puede que el camino que empezamos hoy no sea fácil, pero Madrid merece la pena y vamos a ganarlo juntas. Ya toca".