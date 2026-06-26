Enma López anuncia que competirá con Reyes Maroto en las primarias del PSOE para ser candidata al Ayuntamiento de Madrid

La edil del Ayuntamiento de Madrid y portavoz adjunta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Enma López, se presentará a las primarias del partido para ser candidata socialista al Consistorio, según ha confirmado la concejala a 'El País', en un proceso en el que también concurrirá la actual portavoz en Cibeles, Reyes Maroto, como viene anunciando desde casi el inicio del mandato.

La también portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista concurrió al Ayuntamiento como 'número 3' de Reyes Maroto en 2023 y fue la coordinadora de la candidatura. Un año después Pedro Sánchez la situaba como secretaria federal de Política Económica del PSOE. Posteriormente, en 2025, pasaba a ostentar además la Portavocía Adjunta. López ha sido un nombre que ha sonado en muchas ocasiones como una de las principales bazas de los socialistas en la capital. Una de ellas fue precisamente en 2023, durante el tiempo en el que los socialistas mantuvieron el secreto de quién acompañaría en el tíquet electoral a Juan Lobato.

Por su parte, Reyes Maroto ha dejado claro su intención de volver a ser candidata. La portavoz se presentó en 2025 a la Secretaría General del PSOE de Madrid Ciudad relevando a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. Tras ello ha insistido en que quiere ser la candidata y ha explicado en varias ocasiones, de hecho, que su partido ya trabaja en un programa electoral. "Sin duda estos tres años me han dado experiencia en el ámbito local y conocimiento", aseguraba hace justo dos meses, la última vez que reiteró su intención de concurrir a las primarias.

Fuentes de la Federación Madrileña han trasladado a Europa Press su sorpresa y sensación de movimiento "precipitado", especialmente cuando no hay aún convocadas primarias ni se ha definido un calendario.

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De hecho se espera que el comité federal de este sábado apruebe los plazos de los procesos siendo tres las ventanas posibles a las que adscribirse: julio, septiembre y noviembre. Para poder comenzar el proceso local deberá primero haberse celebrado el regional. Según han trasladado a Europa Press desde el partido madrileño la reunión de la Ejecutiva que prevé elegir el momento de convocatoria será el martes.