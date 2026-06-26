El efecto BTS llega a la mesa: el restaurante coreano de Madrid que arrasa entre sus fans

La llegada de BTS a Madrid no solo se está viviendo en el Estadio Metropolitano. También se nota en las calles, en las tiendas, en los planes improvisados de los fans y hasta en los restaurantes coreanos de la capital. En plena cuenta atrás para el primer concierto de los dos que darán en la capital este fin de semana, un nombre ha empezado a circular con fuerza entre el ARMY: Sarangbang.

El restaurante, situado en la calle de la Amnistía, 5, muy cerca de Ópera y del Palacio Real, se ha convertido en una dirección viral después de que el propio local compartiera en sus redes una publicación en la que se asegura que BTS y su equipo habrían hecho un pedido a Sarangbang. Aunque no consta una confirmación oficial por parte de la banda ni de su agencia, el gesto del establecimiento ha bastado para disparar la conversación entre los fans. En el universo ARMY, una pista así puede convertir cualquier dirección en una parada de peregrinaje.

La ruta que circula entre los seguidores incluye varias paradas pensadas para completar la experiencia coreana en Madrid: Sarangbang, como restaurante coreano auténtico; 21Hermosa, especializada en parafarmacia y skincare coreano; Café Merienda, una cafetería coreana de estética cuidada; Matik, un estudio fotográfico de autorretrato; y Jellypop, una de las tiendas de referencia para los fans del K-pop en la capital.

Sarangbang ya tenía su pequeño lugar en el mapa emocional de los seguidores del grupo surcoreano. El local es conocido entre parte del ARMY porque Kim Taehyung, V, habría pasado por allí durante una estancia en Madrid, y el restaurante conservaría recuerdos de aquella visita. Esa conexión previa, sumada a la publicación sobre el supuesto pedido, ha bastado para que muchos fans lo miren ahora como una parada casi obligada durante estos días.

La propuesta gastronómica acompaña bien el fenómeno. Sarangbang ofrece cocina coreana tradicional en una zona muy céntrica de Madrid, con platos reconocibles para quienes ya conocen la cultura culinaria del país y también para quienes se acercan a ella a través del K-pop. Entre los más mencionados aparecen el bulgogi, ternera marinada en salsa de soja y especias; el bibimbap, arroz con verduras, carne, huevo y salsa gochujang; el pollo frito coreano, crujiente por fuera y jugoso por dentro; y el kimchi jjigae, un guiso caliente y profundo marcado por el sabor del kimchi.

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Porque la visita de BTS a la capital ya no se limita a los conciertos. Para parte del ARMY, el viaje incluye también la tienda pop-up, los puntos de encuentro, las calles del centro y los lugares que, por una conexión real o simbólica, sienten más cerca del grupo. En ese recorrido, Sarangbang se ha colado como una dirección con tirón.