EEUU le impidió participar en un proyecto de la ONU y ahora Kian Gharekhani inaugura un campeonato de debate en Madrid

Kian Gharekhani es un estudiante del Instituto Severo Ochoa de Alcobendas, tiene 14 años y su familia es iraní. Fue seleccionado para representar a Madrid en una iniciativa de Naciones Unidas (ONU), pero le negaron la visa para acudir al evento en Estados Unidos debido a su origen, en medio del conflicto entre el país americano y el país árabe. Es así que el Campeonato de Debate Preuniversitario de España, de la universidad CUNEF, le ha invitado a inaugurar este foro que tomará lugar este viernes 26 de junio a las 15:00 horas.

"El debate precisamente existe para recordarnos que las personas no son etiquetas"

Tras siete meses de preparación, debates e investigación para representar a la Comunidad de Madrid en Global Classrooms, un proyecto educativo vinculado a la ONU, Estados Unidos le negó la visa a Gharekhani el pasado abril, alegando "protección de terroristas extranjeros", como desveló El País.

La CUNEF señala en un comunicado que "una puerta se cerró por algo que ningún adolescente elige: su lugar de nacimiento, su pasaporte, su origen", por lo que ha añadido que "cuando a un joven se le cierra una frontera, la comunidad educativa debe abrirle un escenario". Precisamente al tratarse de un encuentro para el diálogo, ha opinado que "el debate existe para recordarnos que las personas no son etiquetas, sino ideas, esfuerzo, preguntas, talento y dignidad".

Jóvenes se preparan en uno de los debates de la Universidad CUNEF / Universidad CUNEF

Inaugurará el campeonato español de debate preuniversitario

La fase final del concurso tomará lugar entre el 26 y el 28 de junio, por lo que la CUNEF espera que la historia y el discurso de Gharekhani llegue a inspirar a sus jóvenes compañeros. En el campeonato, los estudiantes de 4º de ESO y Bachillerato procedentes de toda España se enfrentarán por equipos en el campus universitario Almansa (en el corazón de la zona universitaria de Moncloa-Aravaca). Allí, debatirán si España debe retirarse de competiciones internacionales en las que participen países involucrados en conflictos armados, un tema que recuerda la controversia al rededor de EuroVisión.

Después del discurso del joven iraní, comenzará el campeonato organizado por Dicentis, en marco del ecosistema Ledu, en el que se enfrentarán los 14 equipos vencedores de los principales torneos organizados a lo largo del curso por toda España para exponer y defender sus posiciones.

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La fase de grupos se disputará entre este viernes por la tarde y sábado por la mañana. Por la tarde de esta segunda jornada, tendrán lugar las rondas eliminatorias de cuartos de final y semifinales, de tal forma que al mediodía de este domingo se disputará la gran final, que será juzgada por veteranos debatientes y expertos en comunicación, argumentación y oratoria.