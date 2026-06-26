'Impulso Madrid', en directo: cuenta atrás para encuentro que pone en el foco el pulso económico y empresarial de la Comunidad de Madrid

Madrid se ha consolidado en los últimos años como uno de los grandes motores económicos de Europa y como un destino estratégico para la inversión, la innovación y el desarrollo empresarial. Su capacidad para atraer talento internacional, impulsar sectores de alto valor añadido y generar un entorno competitivo y estable sitúa a la Comunidad de Madrid en el centro del nuevo mapa económico global.

Así, 'Impulso Madrid' nace como un encuentro que reúne a representantes institucionales, líderes empresariales y expertos del ámbito económico con el objetivo de analizar las oportunidades que ofrece la región en distintos campos y reflexionar sobre los retos que marcarán su crecimiento en la próxima década.

A lo largo de la jornada, organizada por El Periódico de España y Prensa Ibérica, se abordarán cuestiones clave el pulso económico y empresarial de la Comunidad de Madrid, su capacidad de atracción de inversiones y aspectos diversos que irán desde su constitución como hub tecnológico del sur de Europa, su liderazgo en logística y movilidad y su apuesta por determinados sectores estratégicos.

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Además, en esta edición 2026 tendrán cabida otros asuntos como la relevancia de la regeneración urbana a través del proyecto Madrid Nuevo Norte, los acontecimientos deportivos como palanca para el crecimiento o el desarrollo agroalimentario que viven los productos de marca Madrid.