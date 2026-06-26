El delegado del Gobierno en Madrid amenaza con acciones legales contra Ayuso y Almeida por falta de información sobre el parque Paraíso

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha anunciado este viernes que acudirá a la vía contencioso-administrativa contra la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital si ambas administraciones no responden al requerimiento formal de información sobre las actuaciones que están desarrollando en el entorno del parque Paraíso, en el distrito de San Blas-Canillejas.

Martín ha explicado en rueda de prensa, tras presidir la Junta de Seguridad de la Manifestación Estatal del Orgullo LGTBI+ 2026, que el plazo concedido a ambas administraciones vencerá "en los próximos días". Si no recibe respuesta, la Delegación del Gobierno presentará acciones legales contra las administraciones de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida por lo que considera una situación de "inacción" que le impide ejercer sus funciones de coordinación.

El delegado del Gobierno, Francisco Martín, durante la colocación de la bandera arcoíris en la fachada de la Delegación del Gobierno en Madrid. / Europa Press/ Cesar Vallejo Rodríguez

El requerimiento reclama información sobre las medidas adoptadas y previstas por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para atender, dentro de sus competencias, las necesidades del parque y su entorno. Según el delegado, la zona requiere una respuesta integral ante unas "urgencias sociales" que los vecinos llevan tiempo señalando.

Martín ha recordado que la Delegación impulsó la creación de una mesa de trabajo con participación vecinal e invitó a ambas administraciones a sumarse al diseño de un plan de acción para el barrio. Sin embargo, ha lamentado que ni el Ayuntamiento ni la Comunidad hayan colaborado en esta iniciativa. El delegado ha criticado que la respuesta de ambas administraciones haya pasado por plantear un refuerzo policial como solución principal. A su juicio, se trata de una postura "simplista e hipócrita", ya que, según ha señalado, "los propios vecinos" sostienen que el problema no es exclusivamente de seguridad, sino de carácter sociosanitario.

"La intensidad policial ha crecido en Parque Paraíso", ha afirmado Martín, que ha insistido en que la situación debe abordarse con la colaboración de todas las administraciones y con medidas sociales, sanitarias y de convivencia. "Si, como hasta ahora, nos indican desde la Comunidad y el Ayuntamiento que no quieren colaborar, tendremos que adoptar medidas legales para ver si así es posible que las tres administraciones trabajemos en favor de los vecinos, aunque tenga que ser por imperativo legal", ha concluido.