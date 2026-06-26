¿Cuánto cuesta el Madrid que no vemos? El precio de mantener los 170 kilómetros de galerías bajo el asfalto

Bajo el suelo que pisamos cada día, Madrid esconde una ciudad paralela: un entramado de 170 kilómetros de galerías subterráneas que hacen posible que el agua, la electricidad y las comunicaciones lleguen a nuestros hogares sin interrupciones. Estas infraestructuras, que funcionan como pasadizos o túneles de servicio, son las encargadas de albergar y agrupar de forma ordenada las redes vitales de la capital, como el saneamiento, el gas, el alumbrado público, el cableado eléctrico de alta y baja tensión y la fibra óptica que nos mantiene conectados.

Para garantizar que este sistema siga funcionando con total normalidad, el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la última prórroga del contrato de inspección, conservación y control de estas galerías. La inversión asciende a 3,7 millones de euros y cubrirá el mantenimiento desde el 1 de diciembre de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2027.

Una inversión para evitar obras en la superficie

Como ha explicado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, se trata de una infraestructura invisible para el ciudadano, pero fundamental para evitar que cualquier avería obligue a levantar las calles o cortar el tráfico en superficie.

El subsuelo madrileño cuenta con uno de los sistemas de vigilancia más avanzados del país. Gestionada por el Centro de Control de Instalaciones Urbanas, la red está monitorizada las 24 horas del día mediante un complejo despliegue tecnológico: 3.677 sensores de temperatura y humo, más de 800 detectores de gases, 526 cámaras de videovigilancia y 900 detectores de presencia repartidos en los 253 puntos de acceso a la red. Todo este equipo trabaja al unísono para anticiparse a cualquier incidencia en tiempo real.

Desde 2022, el Área de Obras y Equipamientos ha centrado sus esfuerzos en modernizar este ecosistema. El despliegue de mejoras ha sido notable: desde la incorporación de cámaras con inteligencia artificial para una supervisión más precisa, hasta la instalación de iluminación LED de alta eficiencia y la creación de nuevas salidas de emergencia y accesos para el personal técnico.

Estas actuaciones, realizadas en estrecha colaboración con el Cuerpo de Bomberos, no solo mejoran la seguridad de los trabajadores, sino que garantizan una respuesta inmediata ante cualquier emergencia.

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Preparados para los grandes desarrollos urbanísticos

Con la expansión urbanística de Madrid hacia el sureste y proyectos clave como Madrid Nuevo Norte, estas infraestructuras se consolidan como la opción más eficiente para canalizar los suministros del futuro. Su existencia permite integrar la creciente demanda energética de los vehículos eléctricos o la modernización de las redes de fibra óptica sin generar afecciones a los madrileños.