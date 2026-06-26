Los combustibles fósiles, la crisis climática y la salud pública

Tres gigantes de la economía global andan más preocupados con su cuenta de resultados que con las muertes que originan: petroleras, tabaqueras y armeras. Las dos últimas, aunque escandalicen a muchos, ya no sorprenden a nadie. Sin embargo, sí que sorprende a muchos que las petroleras sean responsables de una letalidad similar. Los tres grandes llevan muchos años promoviendo una avalancha de desinformación y han sido pioneros, financiadores y coautores de las teorías negacionistas.

La conferencia COP30, celebrada en Belém, Brasil, en noviembre de 2025, se consideró un fracaso por obviar la eliminación gradual de los combustibles fósiles: carbón, gas natural y derivados del petróleo. Las monarquías petroleras de Oriente Medio bloquearon la hoja de ruta de los países europeos. Sesenta países, entre ellos España, decepcionados con este bloqueo, han iniciado una ruta hacia la eliminación progresiva de los combustibles fósiles de forma paralela, realista y no rupturista. La iniciativa se puso en marcha el pasado mes de abril en la isla de Santa Marta (Colombia). Esta convención, bajo el patrocinio de Países Bajos y Colombia ha sido la primera de una convocatoria anual, siempre bajo el patrocinio de un país desarrollado y otro del llamado sur global, la siguiente convención ya tiene fecha en 2027 bajo el patrocinio de Irlanda y Tuvalu, una pequeña isla-estado del Océano Pacífico amenazada de extinción por el calentamiento del planeta y la subida del nivel del mar.

Los grandes consumidores de combustibles fósiles son: las centrales eléctricas, la industria pesada (siderurgia, cementeras…) y los medios de transporte.

En lo que se refiere a la producción eléctrica, podemos tener cierto optimismo. Cada vez se cierran más centrales de carbón, mientras que las de gas y diésel decrecen a favor del crecimiento continuo de las renovables, eólica y fotovoltaica.

Dentro del ámbito del transporte terrestre, ya existe suficiente tecnología para ir sustituyendo los motores de combustión por motores eléctricos, incluso en el transporte pesado por carretera. Falta que los países diseñen sus hojas de ruta, incentiven el transporte eléctrico y vayan disminuyendo las subvenciones a los hidrocarburos a la vez que la derivan a la movilidad eléctrica.

El transporte aéreo es la asignatura pendiente. Su combustible actual, el queroseno (Jet A-1) ya tiene sustituto. El biocombustible derivado de aceites y biomasa (SAF en sus siglas en inglés) tiene igual poder energético y no tiene la necesidad de acometer cambios tecnológicos ni alterar el complejo sistema de la aviación comercial. De hecho, ya vuelan algunos aviones convencionales utilizando SAF. En la actualidad, el límite está en su escasa producción. Las ventajas del SAF son múltiples, entre ellas: no emitir polutantes ni ser emisor de CO2 y tener una producción nacional que evita los conflictos y los intereses geoestratégicos a los que está sometido el queroseno. Los combustibles sintéticos y el hidrógeno verde pueden ser alternativas de futuro. En países como España hay que contemplar la posibilidad de restringir vuelos con una duración inferior a dos horas, potenciando el tren de alta velocidad, a la vez que se reserva el combustible SAF para territorios insulares.

La quema de combustibles fósiles resulta especialmente dañina tanto para la salud humana, por constituir la mayor causa de polución urbana, como para la salud del planeta por significar hasta el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por tanto, su combustión es responsable directa del calentamiento progresivo del planeta, del incremento en frecuencia y virulencia de las olas de calor, de los incendios forestales, de las inundaciones y de las sequías.

En lo que se refiere a la salud humana, los combustibles fósiles están detrás de una larga lista de daños a lo largo de todo su ciclo de vida, desde su extracción hasta sus vertidos. La lista de daños es larga, se relacionan con el asma y con otras enfermedades respiratorias de carácter crónico, con la enfermedad cardiaca, con el ictus cerebral y con varios tipos de cánceres, el más frecuente el de pulmón. Además, su agresión a la infancia causa nacimientos prematuros y desajustes del desarrollo cognitivo. Todo ello, en gran medida, generado por diminutas partículas de hollín, conocidas como PM2,5, capaces de alcanzar los pulmones, acceder a la circulación sanguínea y producir daño orgánico a distancia. El 36% de la población mundial está expuesta a niveles de PM2,5 superiores a los recomendados.

En 2023 casi ocho millones de personas fallecieron por causas atribuibles a la polución del aire, la mayoría en países de bajos recursos. Una mortalidad superior a la ocasionada por la pandemia del COVID-19, similar a la inducida por el tabaco y sólo superada por la hipertensión arterial.

Es tal el impacto de los combustibles fósiles en la salud pública que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a declarar que, en las próximas décadas, el cambio climático es la mayor amenaza para la salud humana. Bajo esta sombría perspectiva, el mundo médico se está levantando en pie de guerra contra los combustibles fósiles. Tanto sociedades científicas médicas como revistas del máximo crédito profesional están aconsejando a los médicos que los combatan, y que lo hagan con el mismo empeño y el mismo compromiso que lo hacen con el tabaco. Publicaciones científicas de máximo prestigio, como Lancet, apelan a los profesionales sanitarios para que tomen una postura proactiva que contrarreste la desinformación promovida por la industria petrolera. Estamos en ello, pero se necesita que, en igual medida, también se denuncie su daño en los medios de comunicación de forma que el conjunto de la población asocie a los combustibles fósiles con el deterioro de su salud, el incremento de la mortalidad y el origen del cambio climático.