Carlos Novillo: "Sin el mosaico agrícola, ganadero, forestal el que va a gestionar el territorio es el fuego"

A menudo presentado como "el gran desconocido", el campo madrileño es, sin embargo, "un pilar esencial" para el Gobierno de la Comunidad de Madrid. No solo, que también, para garantizar una actividad que favorezca el reequilibrio territorial, para contribuir al crecimiento económico o para sumar a los lineales de supermercados y despensas de restaurantes productos de calidad y kilómetro cero, sino como agente medioambiental fundamental. "Si no tenemos ese mosaico agrícola, ganadero, forestal, aquí el que va a gestionar el territorio va a ser el fuego", ha asegurado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, en la clausura del foro Impulso Madrid, organizado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y Prensa Ibérica en el Hotel Thompson de la capital.

"La única oportunidad que tenemos en la península Ibérica es intentar que esas profesiones, esas actividades primarias e históricas eh se mantengan", ha afirmado. "Mantener los viñedos, los olivares, ese trabajo de los agricultores va a ser lo que nos dé la oportunidad en verano de poder afrontar los incendios forestales y tener alguna oportunidad de pararlos", ha señalado el consejero, bajo cuyas competencias caen también el urbanismo o las emergencias.

De hecho, ha empezado su intervención refiriéndose a los 40 efectivos del equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) desplazados a Venezuela para colaborar en las labores de rescate tras el terremoto registrado ayer. "Tenemos todavía unas horas, unos días de oportunidad de rescatar personas con vida, y vamos a confiar en que puedan hacerlo", ha indicado.

Tras el inciso ha recalcado el peso que el campo ocupa en las políticas madrileñas y la importancia de que siga haciéndolo. Para ello, para asegurar la continuidad de la actividad agraria, Novillo ha apostado por mantener "una visión no subvencionada, sino donde realmente demos oportunidades a que sea una actividad rentable". Madrid ha implementado políticas de acompañamiento a agricultores y ganaderos, pero el objetivo último es "impulsar", verbo muy acorde con el espíritu general del evento, a que se modernicen. "Que sepan cómo poder ofrecer sus productos de una manera más competitiva", ha subrayado el consejero.

En ese empeño ha apuntado Novillo dos iniciativas. Por un lado, la promoción de denominaciones de origen, una actuación que ayuda "mucho" a la comercialización. "Queremos extender esa figura de calidad a otros productos muy característicos en Madrid para que sean realmente reconocidos", ha apuntado Novillo. Se piensa en el espárrago, la fresa de Aranjuez, el ajo fino de Chinchón o la miel.

La otra es el esfuerzo investigador del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, el IMIDRA, en la búsqueda de técnicas de cultivo y variedades más eficientes y resistentes al entorno. Lo que corresponde como Gobierno regional, ha defendido Novillo, es "acompañar, escuchar mucho dónde tienen las dificultades y, más que empujar, quitar piedras del camino, que muchas veces la administración es experta en eso".

No ha querido concluir el consejero sin referirse a otro de sus ámbitos de gestión, el del agua, en el año en que el Canal de Isabel II celebra su 175 aniversario. Se trata, ha dicho, de "quizá el reto más importante del futuro", adaptar una idea que nació cuando la ciudad apenas tenía 300.000 habitantes ante la imposibilidad de que la abasteciera el río Manzanares y que hoy llega a toda una región con 7,2 millones de habitantes y que se proyecta hacia los ocho millones en 2040.

Noticias relacionadas

"En los últimos seis años la recurrencia de fenómenos meteorológicos de alto impacto ha sido tremenda. Más allá del covid hemos afrontado incendios forestales que no conocíamos, Filomena, las danas, olas de calor como la que hemos tenido hace poco. Intentar adaptarnos a esa situación y hacerlo desde un punto de vista viable económicamente es muy complejo. En generar el ecosistema para que Madrid siga creciendo, tenga acceso a la vivienda y las industrias puedan implantarse es donde estamos todo el día empeñados", ha concluido.