El campo madrileño impulsa el relevo generacional para asegurar su futuro: "Es una salida profesional tan digna como cualquier otra"

La situación del campo madrileño y los retos del entorno rural han centrado una mesa redonda en la que se ha analizado el presente y futuro del sector agrario en la región desde la perspectiva de la administración autonómica y de las organizaciones profesionales. En el marco de IMPULSO Madrid, foro impulsado por El Periódico de España y Prensa Ibérica, el debate ha puesto el acento en la modernización, la rentabilidad económica y la necesidad de garantizar el relevo generacional en un contexto de transformación marcado por la presión de costes y el cambio climático.

El director general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de Madrid, Ángel de Oteo Mancebo, ha subrayado el esfuerzo del Ejecutivo regional para apoyar al sector "con un plan dotado con 150 millones de euros y 35 medidas" orientadas a la mejora de la rentabilidad, la digitalización, la innovación y la mecanización. Ha destacado que el objetivo es "hacer rentables las industrias y la dignificación del sector. El campo es una salida profesional tan digna como cualquier otra. Esa es la base. Nadie va a ir a un sitio donde no está realmente agusto", ha señalado.

Ángel de Oteo Mancebo, director general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de Madrid. / Alba Vigaray

De Oteo, además, ha defendido el peso del sector agrario en la Comunidad de Madrid pese a la limitada superficie agrícola de la región, poniendo en valor su diversidad productiva. "Tenemos de todo: una producción cárnica en el norte similar a la del norte de España; una producción de hortalizas en nuestras vegas del sur similar a las producciones murcianas; viñas y olivos en el sureste y suroeste donde hay denominación de origen y más de 15 marcas; quesos y aceitunas; y ahora estamos impulsando el espárrago, la fresa, el ajo fino de Chinchón y la miel. Los ponemos en valor para que el ciudadano lo conozca", ha sumado.

Seguimiento del ganado

De Oteo ha puesto también el acento en la incorporación de tecnologías aplicadas al día a día de las explotaciones, como los sistemas de seguimiento del ganado, el uso de sensores para la gestión del pasto o "herramientas de detección temprana de enfermedades en animales mediante datos de temperatura o imágenes térmicas". Ha señalado que estas innovaciones "permiten anticipar problemas, reducir pérdidas y mejorar el bienestar animal", aunque ha reconocido que su implantación todavía se encuentra en un estado prematuro.

Por su parte, el presidente de ASAJA Madrid, Francisco José García Navarrete, ha presentado un diagnóstico algo más crítico de la situación, señalando la especial dificultad que atraviesan sectores como el cereal y el viñedo, afectados por unos costes de producción "que no han dejado de crecer desde la pandemia", mientras los precios permanecen estancados "en niveles similares a los de hace décadas". En contraste, ha apuntado a un comportamiento más favorable en el caso de la ganadería o la producción de determinadas frutas y hortalizas.

Francisco José García Navarrete, presidente de ASAJA Madrid. / Alba Vigaray

García Navarrete ha advertido de la necesidad de garantizar el relevo generacional en el campo, un sector con una media de edad de 63 años en la Comunidad de Madrid y fuertes barreras de entrada derivadas de la inversión inicial necesaria. "Si bien casi todo profesional accede a las ayudas ofrecidas, nunca son suficientes. Siempre estamos pidiendo porque cada vez lo tenemos más complicado. Pese a todo, la Comunidad de Madrid hace un gran esfuerzo y somos un referente para otros territorios del país, con un impulso destinado al sector agrario que puede mantener la actividad en muchos pueblos de la región", ha expresado.

Cambio climático

Por otro lado, el presidente ha explicado que las ayudas a la incorporación, incluidas las fórmulas compatibles con la pluriactividad, han permitido cierto avance, aunque insuficiente, y ha alertado de la dificultad de acceso a la tecnología y la modernización en las pequeñas explotaciones: "Muchos de ellos son reticentes o tardan en adaptarse. Hay que hacer atractiva y pedagógica la modernización para que se interesen por ella".

Noticias relacionadas

La mesa, moderada por la periodista Fátima Iglesias, ha concluido con una reflexión compartida sobre el impacto del cambio climático, la volatilidad del cambio climático y la necesidad de adaptar tanto los sistemas de producción como las herramientas de gestión del riesgo. Entre ellas, se ha señalado la importancia de actualizar los seguros agrarios "estancados desde los años 80" y mejorar la gestión del agua como recurso estratégico. "Si el agua cae en otros periodos del año, habrá que almacenarla para no perderla en el río y que escasee en verano. Las semillas se están adaptando a la nueva climatología, pero quizás debamos desarrollar variedades más resistentes", ha concluido el presidente.