SUCESOS
Cae la pandilla que te quitó la silla: tres detenidos por robar mobiliario de bares en Madrid y Toledo valorado en 40.000 euros
La Guardia Civil les atribuye once delitos de hurto, dos de robo con fuerza y pertenencia a grupo criminal
Javier Martínez Candela
El que se fue a Sevilla perdió su silla y el que se cerró su bar en Madrid... pues también. La Guardia Civil ha detenido a tres personas acusadas de sustraer cerca de 1.200 sillas y varias mesas de establecimientos hosteleros de la Comunidad de Madrid, Toledo y Ciudad Real, con un valor superior a los 40.000 euros. A los arrestados se les atribuyen once delitos de hurto, dos delitos de robo con fuerza y un delito de pertenencia a grupo criminal, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil.
Los hechos se produjeron durante un periodo aproximado de tres meses, en el que los sospechosos actuaron en más de una decena de locales de hostelería. Entre los municipios afectados figuran Patones, San Mamés, Lozoya, Hoyo de Manzanares, Cabanillas de la Sierra, Villanueva del Pardillo, Titulcia y Moralzarzal, en la Comunidad de Madrid, así como Turleque y Corral de Almaguer, en la provincia de Toledo, entre otros.
La investigación permitió determinar que los tres presuntos autores actuaban siempre en horario nocturno, de forma coordinada e ininterrumpida. Para desplazarse y transportar el mobiliario sustraído utilizaban una furgoneta que figuraba a nombre de un tercero.
Los investigadores lograron identificar a los tres implicados, que cuentan con numerosos antecedentes policiales por hechos similares. Posteriormente, fueron citados para prestar declaración en el Puesto de la Guardia Civil de San Agustín del Guadalix, donde finalmente quedaron detenidos. La investigación continúa abierta para esclarecer el destino del mobiliario sustraído y determinar si los arrestados pudieran estar implicados en otros hechos similares.
- El padre Damián cuelga los hábitos tras 20 años: 'Tengo razones de peso, y no descarto formar mi propia familia
- Manuel, el Policía Municipal jubilado que patrulló la Cañada Real durante años: 'Añoro las noches de vigilancia sin saber cómo iban a terminar
- El legendario grupo de rock español que marcó a toda una generación dará un concierto gratis en este barrio de Madrid: fecha, hora y programación
- Ni cocido ni bocadillo de calamares: los expertos coinciden en que este es el auténtico plato tradicional de Madrid
- Collado Villalba abrirá gratis sus piscinas a mayores y familias durante las alertas por calor
- Madrid tiene un parque más grande que Central Park: un pulmón verde con lago, rutas y miradores
- El oasis residencial de Iker Jiménez y Carmen Porter: así son la biblioteca gigante y piscina al norte de Madrid de los presentadores de 'Horizonte
- La brecha social de Bravo Murillo, la calle de Madrid donde la esperanza de vida es distinta a cada lado: 'Cuatro kilómetros que separan dos mundos