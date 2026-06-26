El Ayuntamiento de Fuenlabrada invertirá 1,2 millones en la remodelación integral del Parque Europa

El Ayuntamiento de Fuenlabrada llevará a cabo la remodelación integral del Parque Europa con una inversión de 1,2 millones de euros y un plazo de ejecución de nueve meses, una actuación con la que busca mejorar la accesibilidad, la sostenibilidad, la seguridad y la calidad urbana de este espacio verde.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, el proyecto permitirá modernizar uno de los parques más utilizados del municipio mediante una actuación integral desde el punto de vista paisajístico, funcional y ambiental.

Entre las principales actuaciones figura la renovación de la vegetación, con la regeneración de las praderas, la incorporación de nuevas especies vegetales, el incremento de la masa arbórea mediante nuevas plantaciones y la sustitución de los ejemplares que presentan problemas estructurales o fitosanitarios. Asimismo, se reorganizarán los recorridos interiores, se construirán nuevas rampas accesibles y se mejorarán los accesos al parque, especialmente desde la calle Bélgica, con el fin de facilitar el tránsito de los usuarios.

El proyecto contempla también la renovación de pavimentos y muros para incrementar la funcionalidad y durabilidad de las instalaciones, además de la implantación de un sistema de drenaje sostenible para mejorar la gestión de las aguas pluviales. En materia de seguridad, el Ayuntamiento renovará el alumbrado público y eliminará las zonas con escasa visibilidad.

Área infantil, petanca y zona canina

La remodelación incorporará además nuevos equipamientos, entre ellos una nueva área infantil con pavimento de caucho accesible, una zona biosaludable para la práctica de ejercicio al aire libre, un espacio para la petanca, un área canina, dos fuentes de agua potable y la renovación del mobiliario urbano y de la señalización.

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El alcalde, Javier Ayala, ha señalado que esta actuación refleja el modelo por el que apuesta el Gobierno municipal, una ciudad que "cuida sus espacios públicos, que invierte en calidad urbana y que entiende que los parques son mucho más que zonas verdes; son lugares de encuentro, convivencia y bienestar". "Embellecer la ciudad no es únicamente una cuestión estética. Significa generar entornos más seguros, más sostenibles y más agradables para vivir. Significa mejorar el día a día de la ciudadanía. Por eso seguimos invirtiendo en nuestros parques y espacios públicos, porque son una parte esencial de la calidad de vida que caracteriza a Fuenlabrada", ha concluido el regidor.