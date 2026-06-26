Ayudas para la vivienda en Fuenlabrada: guía para solicitar las subvenciones para reformas, eficiencia energética y jóvenes

El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha abierto el plazo para solicitar sus nuevas líneas de subvenciones gestionadas por el Instituto Municipal de Vivienda (IMVF). El objetivo de esta convocatoria, vigente hasta el 11 de octubre de 2026, es fomentar la accesibilidad, la eficiencia energética y aliviar el gasto en suministros para los jóvenes del municipio.

Mejoras en accesibilidad

Las ayudas a la accesibilidad, dirigidas a personas mayores de 65 años o con diversidad funcional, disponen de un presupuesto de 350.000 euros. Para actuaciones en edificios colectivos, como la instalación de rampas o la adecuación de portales, la cuantía alcanza los 20.000 euros, pudiendo incrementarse hasta los 25.000 euros si se realizan dos o más intervenciones dentro de una misma comunidad. Además, la subvención específica para el cambio de bañera por plato de ducha se ha incrementado este año hasta los 1.200 euros.

Eficiencia energética y placas solares

En el apartado de sostenibilidad, el Ayuntamiento ha reservado una partida de 100.000 euros para fomentar el ahorro en el hogar. Esta línea ofrece hasta 5.000 euros para instalaciones solares comunitarias, mientras que para el caso de paneles solares individuales o la sustitución de ventanas por modelos de mayor eficiencia energética, la ayuda alcanza los 1.200 euros por vivienda.

Ayudas al pago de suministros para jóvenes

Para los jóvenes de entre 18 y 35 años, el Consistorio mantiene una línea de apoyo específica para el pago de facturas de luz y gas. Esta ayuda puede cubrir hasta el 70% del gasto total, con un tope máximo de 1.200 euros por solicitante, dependiendo de las condiciones familiares. El presupuesto global destinado a este programa asciende a 200.000 euros.

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Los interesados en acceder a cualquiera de estas subvenciones deben presentar su solicitud antes del 11 de octubre. El trámite puede realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica del IMVF o de manera presencial en la sede del organismo, ubicada en la calle Norte, 11, en Fuenlabrada. Cabe destacar que, durante la pasada convocatoria, cerca de 1.500 familias fuenlabreñas se beneficiaron de estas ayudas, con una inversión municipal total que superó el medio millón de euros.