Autoridades y expertos reivindican el papel estratégico de la Comunidad de Madrid como región de oportunidades

Madrid se ha consolidado en los últimos años como uno de los grandes motores económicos de Europa y como un destino estratégico para la inversión, la innovación y el desarrollo empresarial. Su capacidad para atraer talento internacional, impulsar sectores de alto valor añadido y generar un entorno competitivo y estable sitúa a la Comunidad de Madrid en el centro del nuevo mapa económico global.

Bajo el título Impulso Madrid, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y Prensa Ibérica han organizado este viernes en Madrid un encuentro en el que ha reunido a representantes institucionales, líderes empresariales y expertos del ámbito económico con el objetivo de analizar las oportunidades que ofrece la región en distintos campos y reflexionar sobre los retos que marcarán su crecimiento en la próxima década.

Armando Huerta, director de El Periódico de España, ha asegurado que “la Comunidad de Madrid se encuentra en una posición de enorme fortaleza, pero tiene por delante el desafío de convertir su actual dinamismo en una ventaja sólida a largo plazo. Madrid ha sabido atraer, conectar y proyectar”. En este sentido,ha expuesto que tanto la capital, como muchas ciudades importantes de la región “se han afianzado como un destino de inversión de primer nivel”.

Armando Huerta, director de 'El Periódico de España', durante el encuentro 'Impulso Madrid'. / Alba Vigaray

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha puesto de manifiesto que “si no tenemos ese mosaico agrícola, ganadero y forestal, aquí el que va a gestionar el territorio va a ser el fuego". "La única oportunidad que tenemos en la península Ibérica es intentar que esas profesiones, esas actividades primarias e históricas eh se mantengan", ha afirmado. "Mantener los viñedos, los olivares, ese trabajo de los agricultores va a ser lo que nos dé la oportunidad en verano de poder afrontar los incendios forestales y tener alguna oportunidad de pararlos", ha señalado el consejero, bajo cuyas competencias caen también el urbanismo o las emergencias.

Durante la mesa de expertos Pulso económico y perspectivas empresariales: competitividad, innovación y emprendimiento, Judith Arnal, investigadora principal en el Real Instituto Elcano y en el Centre for European Policy Studies (CEPS) ha puesto de manifiesto el potencial de la región en materia económica. "Madrid es una región muy dinámica, que apuesta por el talento y por la mejora regulatoria, por una fiscalidad atractiva para las empresas, y pisa fuerte". Para ilustrar la realidad, la investigadora ha puesto de manifiesto la Ley de Mercado Abierto. "Madrid dio un paso al frente, facilitando la operativa de empresas de otras CC.AA, y espero que lo den el resto para seguir cimentando el mercado interior. Madrid cree en su atractivo y no tiene problema para allanarse a otras regulaciones", ha reflexionado.

Por su parte, Ricardo Palomo Zurdo, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo, ha reconocido que "en Madrid hay 20 universidades e innumerables centros adscritos. Somos el mayor polo de atención de talento universitario, algo que da mucho dinamismo a la ciudad". Aunque ha advertido que los centros de estudios superiores tienen un reto por delante: "Tenemos una gran responsabilidad: formar ese talento y que sirva para las empresas. Las empresas quieren talento, pero no de cualquier tipo. Reclaman jóvenes con la cabeza bien amueblada, con la capacidad de entender la tecnología y que se puedan adaptar a los cambios que se están produciendo".

De izquierda a derecha, la periodista Fátima Iglesias; Judith Arnal, investigadora principal en el Real Instituto Elcano y en el Centre for European Policy Studies (CEPS); Ricardo Palomo Zurdo, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo, y Miguel Ángel González Simón, director de Funcas Europe. / Alba Vigaray

En otro orden de cosas, Miguel Ángel González Simón, director de Funcas Europe, ha confirmado mediante datos la pujanza de Madrid, no solo a nivel nacional, sino también europeo: "Madrid es una de las regiones más dinámicas de la UE y lidera España. Está un 25% en términos de renta por encima de la media regional, similar a Berlín y por encima de Roma. También concentra las exportaciones de servicios de España, el 45% de las exportaciones provienen de Madrid en los servicios". Sin embargo, ha señalado también dos desafíos que acechan. "El primero es el fin de los programas Next Generation EU, y por otro lado la productividad. Es el gran reto, como ser capaz de converger con la UE. Madrid lidera España, y los próximos años deberían estar centrados en competir con las regiones más dinámicas de Europa", ha expuesto.

María Benjumea, empresaria y presidenta fundadora de Spain Startup, y la periodista Fátima Iglesias, han compartido el diálogo Emprender para transformar: South Summit Madrid, un gran punto de encuentro para la innovación. En este espacio Benjumea ha defendido que South Summit surgió para cambiar la mentalidad del país ante la innovación y el emprendimiento: “Todo cambio nos ofrece un mundo de oportunidades bestial”. Desde el inicio, el proyecto tuvo vocación internacional. “Queríamos hacer de Madrid la capital de la innovación, del emprendimiento”, ha explicado Benjumea. El objetivo era atraer capital, talento, inversores, fundadores y compañías de todo el mundo para conectar startups, fondos, universidades, instituciones y grandes empresas en torno a un modelo que hoy resulta habitual, pero que entonces apenas empezaba a abrirse paso: la innovación abierta.

María Benjumea, empresaria y presidenta fundadora de Spain Startup, durante su participación en 'Impulso Madrid'. / Alba Vigaray

Ahora, sin embargo, el reto ha cambiado. “Lo que hacíamos hace 15 años no es lo mismo que necesitamos hacer ahora”, ha advertido la fundadora de Startup Spain. Si bien es cierto que el ecosistema español ha vivido “un crecimiento continuo espectacular”, ha señalado, el momento actual es “complejo” y exige “seguir trabajando” y “seguir empujando”. El problema ya no es solo crear {"anchor-link":true} sino conseguir que crezcan, escalen y compitan globalmente.

Seguidamente ha tenido lugar la mesa de expertos Dónde invertir en Madrid: los sectores clave que marcan la agenda. María Jesús Romero, directora general de Economía del Ayuntamiento de Madrid ha apuntado que "Madrid está liderando la atracción de inversión extranjera, pero tenemos que seguir ahí, hay una fuerte competencia con las ciudades por esta atracción".

De izquierda a derecha, Armando Huerta, director de ‘El Periódico de España’; María Jesús Romero, directora general de Economía del Ayuntamiento de Madrid; Jaime Martínez, director general de Economía e Industria de la Comunidad de Madrid; Ángel Zarabozo Galán, vicepresidente de Madrid Capital Mundial, y Miguel Rego, presidente del Clúster de Inteligencia Artificial de la Comunidad de Madrid. / Alba Vigaray / EPC

Entre los factores para "seguir ahí" se ha destacado la previsibilidad jurídica. El director general de Economía e Industria de la Comunidad de Madrid, Jaime Martínez, lo ha expresado de manera muy gráfica: una de las virtudes, ha dicho, de la Comunidad de Madrid es ser "aburridos" en tiempos de incertidumbre. "Es un factor competitivo, porque el individuo sabe lo que puede esperar de nosotros, la Comunidad de Madrid no va a poner un impuesto al día siguiente, no va a tratar de meter una nueva traba burocrática".

Por su parte, Miguel Rego, presidente del clúster, ha definido las tecnologías de doble uso: "Vivimos un momento perfecto donde estas tecnologías de doble uso van a ser altamente demandadas. Va a haber dinero, inversión pública, también privada, mucha inversión privada para darle crecimiento y desarrollo a estas tecnologías que nacen o que pueden nacer para resolver una necesidad civil, pero que podemos desarrollar en el ámbito de los sistemas de defensa".

Ángel Zarabozo Galán, vicepresidente de Madrid Capital Mundial, ha explicado que ya no se trata "simplemente de poner ladrillo", sino que el sector camina hacia la búsqueda de soluciones urbanas, con desafíos como la sostenibilidad, la movilidad y la conectividad de las ciudades.

La periodista Fátima Iglesias y Miguel Hernández, director de Estrategia de Crea Madrid Nuevo Norte, durante el diálogo ‘Regeneración urbana y oportunidades económicas: transformando Madrid en una metrópoli global del siglo XXI’. / Alba Vigaray

Durante el diálogo Regeneración urbana y oportunidades económicas: transformando Madrid en una metrópoli global del siglo XXI, Miguel Hernández, director de Estrategia de Crea Madrid Nuevo Norte, ha explicado que la dinámica urbana actual obliga a intervenir "en ciudades ya hechas, donde la regeneración de áreas centrales se convierte en una palanca esencial de desarrollo". El directivo ha puesto el acento en la necesidad de reforzar la formación y la disponibilidad de mano de obra cualificada "para afrontar el volumen de actividad previsto". "Necesitamos encargados de obra, que antes eran quienes más experiencia tenían y ahora han de estar formados en gestión de proyectos. Es un sector que depende de la mano de obra y los costes, pero debe apoyarse en la parte tecnológica", ha añadido.

Tras una breve pausa para el café, el encuentro se ha reanudado con el diálogo Gran Premio de Fórmula 1, paradigma de los eventos deportivos que impulsan Madrid. En él, Luis García Abad, director del Gran Premio de España de Fórmula 1 Madring, ha destacado que “Madrid no solo necesitaba un Gran Premio de Fórmula 1. La Fórmula 1 también necesitaba Madrid”. Según ha explicado, el propio campeonato viene sufriendo una transformación en los últimos años. “El público se viene rejuveneciendo”, ha apuntado. Ya no busca únicamente la carrera, sino una experiencia más amplia. En ese nuevo escenario, Madrid ofrece algo que otros circuitos no pueden dar de la misma manera: una gran capital conectada, reconocible y con capacidad para convertir un fin de semana de carreras en una experiencia urbana completa.

Luis García Abad, director de Madring-Gran Premio de España Fórmula 1, durante el diálogo ‘Gran Premio de Fórmula 1, paradigma de los eventos deportivos que impulsan Madrid’. / Alba Vigaray

El impacto económico ha sido uno de los ejes principales del diálogo. García Abad ha recordado que el primer estudio manejado por la organización situaba el retorno “en torno a los 450-500 millones de euros anuales”, aunque ha advertido de que son cifras que pueden ir variando y creciendo cuando se sumen los impactos indirectos.

La ponencia Cohesión, servicios, oportunidades y calidad de vida: claves para un reequilibrio territorial en la Comunidad de Madrid estuvo a cargo de Javier Carazo, director general de Reequilibrio Territorial de la Comunidad de Madrid, que ha asegurado que “el reto que tiene la Comunidad de Madrid va muy ligado al equilibrio territorial”. En este sentido, ha puesto en valor que “vamos a ser la primera comunidad autónoma en España en instalar cajeros automáticos en todos los municipios”, ya que a partir del 1 de julio está previsto comenzar con el proceso de colocación de esta herramienta que va a permitir a los territorios madrileños continuar su desarrollo. Con estas medidas, la Comunidad de Madrid, a través de su dirección general de Reequilibrio Territorial da “apoyo tanto al sector público como al sector privado”, ha remarcado Carazo.

Javier Carazo, director general de Reequilibrio Territorial de la Comunidad de Madrid. / Alba Vigaray

También ha hecho referencia a su programa Pueblos con Vida que recoge “una serie de medidas para alcanzar el objetivo que es la dinamización de los pueblos, el crecimiento y la renovación de los mismos”. La finalidad, ha aclarado, es “conseguir los mismos servicios e infraestructuras para seguir haciendo crecer los municipios". En este sentido, ha subrayado que a día de hoy se están “aplicando prácticamente al 100% líneas de ayuda para mantener servicios en igualdad de condiciones en todos los municipios”.

El campo madrileño: reto agrario y entorno rural fue el título de la última mesa redonda en la que el director general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de Madrid, Ángel de Oteo Mancebo, ha subrayado el esfuerzo del Ejecutivo regional para apoyar al sector "con un plan dotado con 150 millones de euros y 35 medidas" orientadas a la mejora de la rentabilidad, la digitalización, la innovación y la mecanización. Ha destacado que el objetivo es "hacer rentables las industrias y la dignificación del sector". El campo es una salida profesional tan digna como cualquier otra. Esa es la base. Nadie va a ir a un sitio donde no está realmente agusto", ha señalado.

Ángel de Oteo Mancebo, director general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de Madrid, y Francisco José García Navarrete, presidente de ASAJA Madrid, en el encuentro 'Impulso Madrid' / Alba Vigaray

Por su parte, el presidente de ASAJA Madrid, Francisco José García Navarrete, ha presentado un diagnóstico en el que señalando la especial dificultad que atraviesan sectores como el cereal y el viñedo, afectados por unos costes de producción "que no han dejado de crecer desde la pandemia", mientras los precios permanecen estancados "en niveles similares a los de hace décadas". En contraste, ha apuntado a un comportamiento más favorable en el caso de la ganadería o la producción de determinadas frutas y hortalizas.

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García Navarrete ha advertido de la necesidad de garantizar el relevo generacional en el campo, un sector con una media de edad de 63 años en la Comunidad de Madrid y fuertes barreras de entrada derivadas de la inversión inicial necesaria. "Si bien casi todo profesional accede a las ayudas ofrecidas, nunca son suficientes. Siempre estamos pidiendo porque cada vez lo tenemos más complicado. Pese a todo, la Comunidad de Madrid hace un gran esfuerzo y somos un referente para otros territorios del país, con un impulso destinado al sector agrario que puede mantener la actividad en muchos pueblos de la región", ha concluido.