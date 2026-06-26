El aumento de financiación de la dependencia anunciado por el Gobierno supondrá 680 millones de euros adicionales para Madrid hasta 2027

Casi 680 millones de euros más. Esa es la cantidad en que cifra el Ministerio de Derechos Sociales el incremento de la aportación estatal al sistema de dependencia en la Comunidad de Madrid entre 2026 y 2027 tras la aprobación el pasado martes en el Consejo de Ministros del Real Decreto-Ley de Medidas Extraordinarias para el Fortalecimiento y Consolidación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). El montante supone cerca del 11% de los 6.200 millones de euros en que el Gobierno ha estimado que crecerá la aportación estatal en el conjunto de España.

El texto aprobado el pasado martes eleva en distintos niveles la dotación destinada por el Estado a cada persona con dependencia reconocida. En concreto para las personas con un grado I (dependencia moderada) se incrementa en un 18% al pasar de 76 a 90 euros mensuales; para el grado II (dependencia severa), en un 100%, de 130 a 260 euros mensuales, y para el grado III (gran dependencia), un 128%, de 290 a 660 euros mensuales.

En Madrid tienen reconocidas prestaciones una total de 218.682 personas. En función de ello, el departamento que dirige Pablo Bustinduy estima que el aumento de la aportación estatal en Madrid será de 226,6 millones de euros en 2026, para alcanzar los 660,8 millones frente a los 434,15 millones de euros actuales. En 2027 el aumento será de 453,3 millones de euros hasta sumar 887,4 millones de euros.

Las cantidades se refieren al llamado "nivel mínimo", las cuantías que cubre la Administración General del Estado por persona con gado reconocido. A ello se suma la inversión adicional del "nivel acordado", al otra vía con que el esatdo contribuye a financair el SAAD y cuya cantidad para cada autonomía se determinará en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD que se celebra el lunes 29 de junio, trasladan fuentes del Ejecutivo.

El sistema de dependencia es cofinanciado por el Estado y las comunidades autónomas y en el caso de la Comunidad de Madrid suele ser motivo de enfrentamiento recurrente entre ambas administraciones. Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales madrileña se tachaba de "burla a las personas mayores y dependientes" el anuncio de Sánchez de "la mayor inversión en dependencia de la democracia" a primera hora del pasado martes concretado unas horas después en el Consejo de Ministros.

Desde el Gobierno regional se asegura que el Estado mantiene una deuda de 3.400 millones de euros con la Comunidad de Madrid en materia de dependencia desde 2019. La suma, se argumenta, surge del "incumplimento" por parte del Estado de aportar el 50% del coste de la dependencia. En puridad, la legislación vigente no obliga a que esa aportación del Estado sea del 50%. Lo que dice la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia es que "la aportación de la comunidad autónoma será, para cada año, al menos igual a la de la Administración General del Estado". Llegar al 50% de la financiación del SAAD antes del final de la legislatura fue uno de los compromisos contemplados en el acuerdo de gobierno de 2023 entre PSOE y Sumar.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se refería a ello el pasado martes y calificaba de "artefacto" ese concepto de "deuda histórica adquirida". "Mariano Rajoy dejó el porcentaje de contribución de la Administración General del Estado a la dependencia en el 16,23%. Si no cumplir el 50% implica una deuda, ¿cuánto le debe Mariano Rajoy a la Comunidad de Madrid?", aseguraba.

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Según datos de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, en 2025 el gasto en dependencia superó en Madrid los 1.789 millones de euros. De ellos, algo más de 1.289 millones de euros los aportó la Comunidad de Madrid, un 72,1%, y los 499,7 millones de euros restantes el Estado, un 27,9%. En el conjunto de España la proporción de la aportación estatal fue ligeramente inferior, de un 27,4%.