AYUDA TRAS LA TRAGEDIA
Aterriza en Venezuela el avión militar con rescatistas del ERICAM de Madrid para ayudar tras los terremotos
En el A330 del Ejército del Aire han viajado 40 efectivos de la Comunidad de Madrid, 59 militares de la UME, ingenieros, unidades caninas y material de ayuda humanitaria
Javier Martínez Candela
El avión A330 del Ejército del Aire y del Espacio con efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y rescatistas del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) ha aterrizado este viernes en Venezuela para incorporarse al operativo de emergencia tras los devastadores terremotos que han golpeado el país.
A bordo del aparato han viajado 40 efectivos del ERICAM, entre bomberos especializados en rescate en estructuras colapsadas y profesionales del Servicio de Urgencias Médicas de la Comunidad de Madrid (SUMMA 112), junto a cuatro perros de la Unidad Canina.
El despliegue español incluye también 59 militares de la UME, dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas, que apoyarán a las autoridades venezolanas en las tareas de búsqueda y rescate de personas atrapadas bajo los escombros. Según ha informado el Ministerio de Defensa en X, los equipos desplazados están "listos para tomar contacto con la emergencia y empezar a trabajar de inmediato".
El operativo cuenta asimismo con un equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que ha trasladado material de primeros auxilios y ayuda humanitaria, como mantas, esterillas y pastillas potabilizadoras. Los equipos de búsqueda y rescate urbano enviados a Venezuela están especializados en la localización, estabilización y extracción de víctimas en estructuras colapsadas, espacios confinados y escenarios de grandes desastres.
Según los últimos datos oficiales de Venezuela, los terremotos han dejado hasta el momento 235 fallecidos y más de 4.300 heridos, aunque se espera que la cifra continúe ampliándose. Además, el Ministerio de Exteriores ha confirmado que tres de esos muertos son españoles y hay al menos otros 99 compatriotas sin localizar.
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