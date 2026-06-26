Aterriza en Venezuela el avión militar con rescatistas del ERICAM de Madrid para ayudar tras los terremotos

El avión A330 del Ejército del Aire y del Espacio con efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y rescatistas del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) ha aterrizado este viernes en Venezuela para incorporarse al operativo de emergencia tras los devastadores terremotos que han golpeado el país.

A bordo del aparato han viajado 40 efectivos del ERICAM, entre bomberos especializados en rescate en estructuras colapsadas y profesionales del Servicio de Urgencias Médicas de la Comunidad de Madrid (SUMMA 112), junto a cuatro perros de la Unidad Canina.

El despliegue español incluye también 59 militares de la UME, dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas, que apoyarán a las autoridades venezolanas en las tareas de búsqueda y rescate de personas atrapadas bajo los escombros. Según ha informado el Ministerio de Defensa en X, los equipos desplazados están "listos para tomar contacto con la emergencia y empezar a trabajar de inmediato".

El operativo cuenta asimismo con un equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que ha trasladado material de primeros auxilios y ayuda humanitaria, como mantas, esterillas y pastillas potabilizadoras. Los equipos de búsqueda y rescate urbano enviados a Venezuela están especializados en la localización, estabilización y extracción de víctimas en estructuras colapsadas, espacios confinados y escenarios de grandes desastres.

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Según los últimos datos oficiales de Venezuela, los terremotos han dejado hasta el momento 235 fallecidos y más de 4.300 heridos, aunque se espera que la cifra continúe ampliándose. Además, el Ministerio de Exteriores ha confirmado que tres de esos muertos son españoles y hay al menos otros 99 compatriotas sin localizar.