Armando Huerta: "La Comunidad de Madrid se ha afianzado como un destino de inversión de primer nivel"

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y Prensa Ibérica organizan durante la jornada de este viernes un encuentro, bajo el título Impulso Madrid, en el que la Comunidad de Madrid es protagonista y en el que se invita a representantes institucionales, líderes empresariales y expertos del ámbito económico a reflexionar sobre los importantes desafíos, necesidades y oportunidades que la región tiene por delante.

El director de El Periódico de España, Armando Huerta, afirma que “Madrid se ha convertido, por méritos propios, en una región muy dinámica y en uno de los territorios europeos con mayor proyección”. Explica que “hablar hoy de la Comunidad de Madrid es hablar de un territorio que ha sabido situarse a la vanguardia en muchos de los grandes procesos de transformación que están definiendo nuestro tiempo”.

En esta línea, subraya que “Madrid es economía, es empresa, es emprendimiento, es inversión, es talento, es innovación, es cultura y es también deporte”. Huerta pone de relieve que “Madrid es hoy un gran motor económico y empresarial” y señala que “su peso en la economía nacional, su capacidad para generar empleo, su potente tejido empresarial y su concentración de sedes corporativas la sitúan en una posición de liderazgo”. Un ecosistema en el que, además, reconoce, “conviven multinacionales, grandes compañías, pymes y startups, pero también fondos de inversión, universidades, escuelas de negocio, hospitales y centros de investigación”.

En palabras del director de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, la sociedad madrileña “entiende el crecimiento como una oportunidad” y, prueba de ello, es “que se ha construido un ecosistema atractivo para quienes quieren crear, invertir, escalar o transformar una idea en una empresa”.

Asegura que “la Comunidad de Madrid se ha consolidado como uno de los grandes polos de emprendimiento en España. Eventos como South Summit, la presencia de inversores, la conexión con las grandes corporaciones y el talento disponible ha hecho posible crear un entorno propicio al desarrollo de las startups”.

El impulso de Madrid

Armando Huerta refiere que “la Comunidad de Madrid se encuentra en una posición de enorme fortaleza, pero tiene por delante el desafío de convertir su actual dinamismo en una ventaja sólida a largo plazo. Madrid ha sabido atraer, conectar y proyectar”. “Hoy hablaremos de cómo seguir haciéndolo y de cómo mejorar”, adelanta el director de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

En este sentido, explica que tanto la capital, como muchas ciudades importantes de la región “se han afianzado como un destino de inversión de primer nivel. Hoy hablaremos de conectividad, infraestructuras, talento, seguridad jurídica y calidad de vida, entre otros factores”.

Asimismo, refiere que durante el evento se compartirán algunas de las “apuestas estratégicas que marcan el camino del futuro en la región: inteligencia artificial, economía del dato, ciberseguridad, tecnología, logística o turismo”. Porque, en palabras de Armando Huerta, “Madrid no debe aspirar únicamente a captar capital, sino a captar proyectos que transformen su estructura económica y refuercen la competitividad a largo plazo”. Es el caso, pone de ejemplo, “del Gran Premio de Fórmula 1”.

Otra parte del evento, puntualiza, está dedicada “al reequilibrio territorial y al campo madrileño, que afronta retos decisivos”. “El porvenir de la Comunidad de Madrid pasa también por su entorno rural, sus explotaciones agrarias, su agricultura, sus viñedos, sus productos locales y sus espacios naturales”, apunta.

El valor del periodismo local

Armando Huerta destaca la iniciativa de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA de celebrar este encuentro porque “aunque tiene una vocación nacional, viene prestando una atención especial a lo que ocurre en la Comunidad de Madrid”.

Señala que este periódico “es un escaparate de actualidad en el conjunto de los territorios del país a partir de la labor periodística que realizan las 27 cabeceras de Prensa Ibérica, pero es un diario que, a la vez, y guiado por la mirada local e hiperlocal que es seña de identidad de nuestro grupo, pone foco en esta región, donde tiene su sede”.

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“Creemos que el buen periodismo es el que pisa el terreno, el que está en la calle; el que, desde la proximidad, dialoga con los ciudadanos”, concluye.