Terremotos en Venezuela: estos son los teléfonos de información de emergencia si vives en Madrid

La Embajada de Venezuela en España ha habilitado varios teléfonos de información para atender a los ciudadanos venezolanos residentes en Madrid y en el resto del país que buscan noticias de sus familiares tras los dos terremotos que sacudieron Venezuela este miércoles.

Los seísmos, de magnitud 7,5 y 7,2, ya dejan al menos 164 fallecidos y cientos de heridos, según los datos disponibles hasta el momento. Ante esta situación, la legación venezolana ha expresado sus "más profundas condolencias" a los familiares y allegados de las víctimas mortales y ha trasladado su "solidaridad y acompañamiento" a los connacionales residentes en España.

La Embajada ha subrayado especialmente la situación de los venezolanos que viven fuera del país y que "atraviesan momentos de angustia" al no poder contactar con sus familiares. Según ha explicado, toda la estructura diplomática se encuentra en "plena articulación operativa" para facilitar información oficial, mediar con las autoridades venezolanas y ayudar en la ubicación de personas con las que sus familiares no hayan logrado establecer comunicación.

En el caso de Madrid, los teléfonos facilitados son el 915 981 200, correspondiente a la Embajada de Venezuela en España, y el 650 817 137, del Consulado de Venezuela en Madrid.

Además, la representación diplomática ha difundido otros números de contacto consular en España: 650 15752, para el consulado en Barcelona; 639 154 752, para el consulado en Bilbao; 672 353 744, para el consulado en Vigo; y 608 670 628, para el consulado en Canarias.

La Embajada ha pedido a la comunidad venezolana mantener la calma y seguir exclusivamente los reportes de los canales oficiales del Gobierno de Caracas, con el objetivo de evitar la difusión de informaciones falsas o alarmistas en medio de la emergencia. "Nuestras oraciones y pensamientos están con cada uno de los hogares afectados por este evento de la Naturaleza", señalan.

Lucía Feijoo Viera

Teléfonos si estás en Venezuela

Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha puesto a disposición dos teléfonos de emergencia consulares para atender a los afectados por el doble terremoto de Venezuela, en el que no constan por el momento que haya heridos y fallecidos españoles.

En concreto, el ministro José Manuel Albares ha indicado que tanto en la Embajada española en Venezuela como en el Consulado en Caracas están "plenamente operativos" los teléfonos de emergencia consulares: el +34 91 000 1249 desde España; y +58 424-2090264 en el país latinoamericano.

Venezuela Te Busca

Además de los canales oficiales, la emergencia ha impulsado también iniciativas ciudadanas para tratar de localizar a las personas desaparecidas tras los terremotos y sus réplicas. Una de ellas es 'Venezuela Te Busca', una plataforma online creada para centralizar información sobre quienes permanecen en paradero desconocido.

El sitio permite registrar casos de desaparición e incorporar fotografías, datos personales y cualquier información relevante que pueda ayudar a su localización. Según los datos difundidos por sus impulsores, la plataforma acumula ya más de 10.000 personas registradas para su búsqueda. Además, más de 400 personas habrían sido localizadas gracias a esta herramienta, nacida como respuesta a la gravedad de la emergencia y a las dificultades de muchas familias para obtener información en las primeras horas posteriores a los seísmos.