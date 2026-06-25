Reacciones al terremoto de Venezuela, en directo: los más de 200.000 venezolanos de la Comunidad de Madrid lloran la tragedia

Mientras dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudían Venezuela por la noche, miles de compatriotas dormían en Madrid. Al despertar, se han enterado de la devastación: al menos 32 muertos, más de 700 heridos y miles de desaparecidos en el país latinoamericano. Los 210.000 venezolanos residentes en la Comunidad amanecieron con las malas noticias, buscando noticias de familiares y amigos.

Siga aquí las reacciones a los terremotos de Venezuela desde Madrid:

Almeida apoya al "pueblo hermano": "Toda nuestra solidaridad y cariño" El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, se ha unido a las condolencias. "Madrid despierta consternado por las noticias que llegan de Venezuela. Toda nuestra solidaridad y cariño con nuestro pueblo hermano", ha apuntado el regidor de la capital, la ciudad española en la que más venezolanos hay censados.

Ayuso muestra su apoyo: "Con Venezuela, siempre" La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha tardado en mostrar su apoyo tras el devastador suceso. "Con Venezuela, siempre. Todo nuestro cariño, ayuda y ánimo desde Madrid", ha escrito en X, acompañado de una bandera venezolana.

Más de 200.000 venezolanos viven en la Comunidad de Madrid Según los últimos datos del INE, a comienzos de 2025 vivían en la Comunidad de Madrid alrededor de 210.000 personas nacidas en Venezuela, de los casi 700.000 venezolanos que había censados en España. Esto supone casi un tercio del total, lo que la convierte en la región con mayor presencia.

Al menos 32 fallecidos y más de 700 heridos "A esta hora, tenemos reportes de 32 fallecidos sin contar aún con la cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privados", declaró Delcy Rodríguez en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión pasada la medianoche.