Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremotos en VenezuelaCambio climáticoEstadio de VallecasOrgullo LGTBI MadridJulián ÁlvarezCuadro FrancoCañada RealPadre DamiánOla de calor
instagramlinkedin

En Directo

EMERGENCIA NACIONAL

Reacciones al terremoto de Venezuela, en directo: los más de 200.000 venezolanos de la Comunidad de Madrid lloran la tragedia

Los terremotos dejan al menos 32 muertos y más de 700 heridos, aunque se espera que las cifras aumenten de manera considerable

Dos terremotos de 7,2 y 7,5 sacuden el norte de Venezuela: cientos de edificios han colapsado y se buscan supervivientes

Dos terremotos de 7,2 y 7,5 sacuden el norte de Venezuela: cientos de edificios han colapsado y se buscan supervivientes

EPE vídeos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Javier Martínez Candela

Madrid

Mientras dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudían Venezuela por la noche, miles de compatriotas dormían en Madrid. Al despertar, se han enterado de la devastación: al menos 32 muertos, más de 700 heridos y miles de desaparecidos en el país latinoamericano. Los 210.000 venezolanos residentes en la Comunidad amanecieron con las malas noticias, buscando noticias de familiares y amigos.

Siga aquí las reacciones a los terremotos de Venezuela desde Madrid:

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El padre Damián cuelga los hábitos tras 20 años: 'Tengo razones de peso, y no descarto formar mi propia familia
  2. Manuel, el Policía Municipal jubilado que patrulló la Cañada Real durante años: 'Añoro las noches de vigilancia sin saber cómo iban a terminar
  3. Alcalá de Henares destituye al portavoz de Vox como teniente de alcalde por pérdida de confianza
  4. Ni cocido ni bocadillo de calamares: los expertos coinciden en que este es el auténtico plato tradicional de Madrid
  5. Collado Villalba abrirá gratis sus piscinas a mayores y familias durante las alertas por calor
  6. Gloria, la abuela que hornea empanadas gallegas en un mercado de Madrid: 'Memoricé las recetas de pequeña viendo a mi madre cocinar
  7. Madrid tiene un parque más grande que Central Park: un pulmón verde con lago, rutas y miradores
  8. Ni El Retiro ni El Capricho: este es el jardín japonés más tranquilo para desconectar en Madrid

Reacciones al terremoto de Venezuela, en directo: los más de 200.000 venezolanos de la Comunidad de Madrid lloran la tragedia

Reacciones al terremoto de Venezuela, en directo: los más de 200.000 venezolanos de la Comunidad de Madrid lloran la tragedia

La Educación madrileña va con todo: convocan una huelga indefinida a partir del 14 de octubre

La Educación madrileña va con todo: convocan una huelga indefinida a partir del 14 de octubre

Confirmado por la Comunidad de Madrid: esta es la ayuda de 1.500 euros que puedes solicitar si estás en paro, tienes menos de 30 años y quieres mejorar tu formación

Confirmado por la Comunidad de Madrid: esta es la ayuda de 1.500 euros que puedes solicitar si estás en paro, tienes menos de 30 años y quieres mejorar tu formación

El precio de no adaptarse al cambio climático: Madrid se juega casi un 20% del PIB per cápita si no toma medidas

El precio de no adaptarse al cambio climático: Madrid se juega casi un 20% del PIB per cápita si no toma medidas

Al Atlético de Madrid se le acumula el trabajo: de los "sueños" de Julián a la búsqueda del sustituto de Griezmann

Al Atlético de Madrid se le acumula el trabajo: de los "sueños" de Julián a la búsqueda del sustituto de Griezmann

Madrid recupera el espíritu de Pedro Zerolo para el Orgullo: un pregón de cine que reivindica la disidencia y los derechos del colectivo

Madrid recupera el espíritu de Pedro Zerolo para el Orgullo: un pregón de cine que reivindica la disidencia y los derechos del colectivo

El restaurante de Madrid donde José Mota pasa los veranos: "Suelo ir mucho"

El restaurante de Madrid donde José Mota pasa los veranos: "Suelo ir mucho"

Javier Ojeda, La Frontera, Bombai y DJ Nano ponen música a las Fiestas de Vicálvaro 2026

Javier Ojeda, La Frontera, Bombai y DJ Nano ponen música a las Fiestas de Vicálvaro 2026