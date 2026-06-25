El restaurante de Madrid donde José Mota pasa los veranos: "Suelo ir mucho"

Hay restaurantes que no se eligen solo por la carta, sino por la costumbre. Por las veces que uno vuelve, por las conversaciones que se alargan o por esa sensación de tener una mesa reconocible cuando llega el verano. José Mota ha compartido ahora algunos de esos lugares dentro de los Soletes de famosos de la Guía Repsol, una edición en la que rostros conocidos recomiendan sus bares, terrazas y restaurantes favoritos.

Silk La Moraleja, su terraza de verano

Uno de los nombres más personales de su lista es Silk La Moraleja, en Alcobendas. El humorista asegura que suele ir mucho y lo define como una especie de "club de los poetas muertos", un lugar donde se reúne con amigos para compartir "logros y sueños rotos".

La recomendación encaja con el espíritu de los Soletes: direcciones cercanas, vividas y con algo más que una buena mesa. En este caso, una terraza convertida en refugio de verano.

Silk La Moraleja, en Alcobendas. / Cedida

Peregrino, cocina de mercado en Montecarmelo

La segunda parada madrileña es Peregrino, en Montecarmelo, un restaurante de cocina de mercado y corte tradicional. Mota destaca sus carnes, mariscos y pescados, disponibles tanto a la carta como en menú del día, además de una bodega con más de 100 referencias de vino.

La Plaza, memoria de pueblo

La ruta se completa con La Plaza, en Torrelaguna, una terraza situada en plena plaza del pueblo. Para Mota, este lugar conecta con su memoria manchega y con el niño que fue cerca de Montiel, una referencia muy ligada a su imaginario personal y humorístico.

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Con estas recomendaciones, José Mota dibuja una ruta sencilla y reconocible: una terraza de verano, un restaurante de cocina tradicional y una plaza con memoria. Tres direcciones que explican bien el sentido de los Soletes: comer bien, volver a los sitios de confianza y celebrar esos lugares que forman parte de la vida cotidiana.