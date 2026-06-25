Cuenta atrás para el Orgullo 2026 en Madrid: fechas, conciertos, manifestación y programa completo de los actos previstos

Madrid vuelve a prepararse para una de sus citas más esperadas del año. Del jueves 25 de junio al domingo 5 de julio, la ciudad se convertirá en una de las grandes capitales de la diversidad con la celebración del Orgullo 2026.

La programación combinará fiesta, cultura, música y reivindicación en algunos de los puntos más emblemáticos de la Comunidad, como el barrio de Chueca, la Plaza de España, la Puerta del Sol, la Plaza de Pedro Zerolo y la Plaza de las Reinas, en la Plaza del Rey.

Eso sí, más allá de los conciertos y las celebraciones en Chueca, el MADO mantiene su carácter de movilización social en un momento en el que las entidades del colectivo alertan del aumento de los discursos de odio y de las agresiones. En este contexto, la manifestación estatal volverá a ser el acto central de una edición que llama a llenar las calles con orgullo, memoria y reivindicación.

Manifestación del Orgullo 2026 en Madrid

El acto central del Orgullo de Madrid será la manifestación estatal LGTBIQ+, convocada para el sábado 4 de julio. La marcha saldrá a las 19.00 horas desde la glorieta de Carlos V, en Atocha, y recorrerá el centro de la capital hasta la Plaza de Colón, donde se leerá el manifiesto.

El lema elegido este año es '¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia', una consigna con la que las entidades organizadoras quieren reforzar el carácter reivindicativo de una celebración que nació como protesta y que, décadas después, sigue reclamando igualdad real y protección frente a los discursos de odio.

El acto central del Orgullo de Madrid será la manifestación estatal LGTBIQ+ / NACHO GALLEGO

Pregón del Orgullo 2026: cuándo es y dónde se celebra

Aunque las actividades comienzan el 25 de junio, el gran arranque festivo del Pride Festival llegará el miércoles 1 de julio con el pregón en la Plaza de Pedro Zerolo. La Plexy, uno de los rostros más populares de la noche madrileña, volverá a ejercer como maestra de ceremonias en una de las citas más esperadas del calendario. El acto comenzará a las 20.00 horas y dará el pistoletazo de salida a los días más intensos del MADO.

Carrera de Tacones y Plumas y Patitas: dos clásicos del MADO

Entre las citas más populares del Orgullo de Madrid vuelve a estar la Carrera de Tacones, que se celebrará el jueves 2 de julio a las 18.00 horas en la calle Pelayo. La prueba, presentada por Chumina Power, alcanza su 27ª edición y volverá a reunir a participantes dispuestos a correr con tacones de hasta 15 centímetros en una de las tradiciones más reconocibles de Chueca.

También destaca Plumas y Patitas, un evento solidario que se celebrará el domingo 28 de junio a las 20.00 horas en la Plaza de Pedro Zerolo. La iniciativa une diversidad y respeto por los animales con photocall, mercadillo solidario y desfile de mascotas adoptadas.

Entre las citas más populares del Orgullo de Madrid vuelve a estar la Carrera de Tacones / EFE

Madrid Summit y cultura LGTBIQ+

El viernes 3 de julio tendrá lugar la VIII edición del Madrid Summit en las oficinas del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea en España. La jornada, prevista de 9.30 a 18.00 horas, reunirá a activistas, representantes políticos y organizaciones internacionales para analizar la situación de los derechos humanos LGTBIQ+ y los retos pendientes.

Además, a través del festival Muestra·t, MADO desplegará durante junio y julio exposiciones, actividades artísticas y propuestas centradas en la diversidad, la inclusión y la memoria del colectivo LGTBIQ+.

Entre las muestras previstas figuran Génesis, Memoria y Futuridades, en el museo La Neomudéjar; Todas somos Orlando, de Lo Super, en la Gran Vía Cultural; Lente Queer, de Daniel Garbade, en Belen Art Space; y Aprender a Habitarse, de Nat N Blanc, en el Espacio de Igualdad Lourdes Hernández.

Conciertos del Orgullo 2026 en Madrid

La música será otro de los grandes reclamos del MADO. Del 1 al 5 de julio, los escenarios de Plaza de España, Puerta del Sol, Plaza de Pedro Zerolo y Plaza de las Reinas acogerán actuaciones gratuitas con artistas nacionales e internacionales.

Entre los nombres más destacados del programa aparecen Kany García, Tokisha, Mon Laferte, Monsieur Periné, Fey, Pasión Vega, Ptazeta, Naiara, Samantha Ballentines, Lucía Pérez, María Parrado y Chumina Power.

La música será otro de los grandes reclamos del MADO / ARCHIVO

Agenda del Orgullo Madrid 2026

Domingo 28 de junio

En la Plaza de Pedro Zerolo, a las 20.00 horas, se celebrará el evento solidario Plumas y Patitas. Además, se llevará a cabo un photocall, mercadillo solidario y desfile de mascotas adoptadas.

Miércoles 1 de julio

La Plaza de Pedro Zerolo acogerá desde las 20.00 horas la presentación del pregón por La Plexy. A las 20.45 horas está previsto el pregón de Cayetana Guillén Cuervo y a las 21.25 horas la intervención de Kany García como pregonera del Orgullo Latino.

En la Plaza de las Reinas están previstas las actuaciones de Silvina Magari, Mercedes Ferrer, Klimax, Cora Aldara, María Cruz, Violeta y DJ Adame.

Jueves 2 de julio

El evento central del día será la Carrera de Tacones, que se celebrará a las 18.00 horas en la calle Pelayo. Después, en la Plaza de España actuarán Dakles, Max Navarro, Cecilia Zango, Monzo, Nacha la Macha, Kitai, K!ngdom, Kuve, Lucía Pérez y Cris Lora, entre otros. En la Plaza de Pedro Zerolo está prevista la actuación de Papa Topo a las 20.00 horas, mientras que en la Plaza de las Reinas los asistentes podrán disfrutar de las actuaciones de Silvina Magari, María Parrado, Cris Lora, Carmen Lillo, Laura Muñoz y DJ Milla.

Viernes 3 de julio

Este día se celebrará el Madrid Summit de 9.30 a 18.00 horas en las oficinas del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea en España. Por la noche, la programación continuará en la Plaza de Pedro Zerolo con Chumina Power; en la Plaza de las Reinas con Las Jipas, Silvina Magari, Müsgo, Sombra Alor, Blanca Paloma, Pamela Rodríguez y Melani Santiler; en la Puerta del Sol con Samantha Ballentines, Kercho, Aimarz, DeArco, Ouineta, Albany, Naiara, Villano Antivillano, Bella Kanela, Cascales, Sora Eké, Kristina, iza tkm y Daiky, y en la Plaza de España con Roi Porto, Loic & Mario, Nacho Nacif, Kler y Roser.

Sábado 4 de julio

La gran manifestación estatal del Orgullo 2026 saldrá a las 19.00 horas desde Atocha y finalizará en la Plaza de Colón. Ese mismo día, la Puerta del Sol acogerá las actuaciones de Ari Moore, Sita Abellán, La Cruz, Otta y Tokisha. En la Plaza de España actuarán Tiago Raul, LaTorre, Naíza, Edith Salazar, Flans, Yadam, Fey, Monsieur Periné, Mon Laferte y Diana Hoyos. En la Plaza de las Reinas están previstas las actuaciones de Tere!, Ana Farelo, Korashe, Nuria Fergó, Silvina Magari, Marina Galán, Raquel Martínez, Mery Myles, Mariana Ochoa y Zeus Montiel y DJ Du Jour.

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Domingo 5 de julio

La programación del Orgullo 2026 se cerrará el domingo 5 de julio con más conciertos gratuitos. En la Plaza de España actuarán Meek, Pasión Vega, Berkana, Dany Mixtika, Adelyne, Samuel Mariño, Estrella and The Dolls y Jota Carajota. La Plaza de las Reinas contará con Silvina Magari, Alba Morena, Melani, Lara Taylor, Siria Malo, Lucía de la Puerta y Ptazeta.