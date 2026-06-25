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AYER FUE EL DÍA MÁS MORTAL

La primera gran ola de calor del verano deja 28 muertos en Madrid en apenas cuatro días

Madrid registra 28 muertes asociadas a las altas temperaturas, situándose por detrás de Cataluña, Castilla y León y País Vasco

España ya está inmersa en la primera ola de calor del verano

España ya está inmersa en la primera ola de calor del verano

Atlas News

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Rafa Sardiña

Rafa Sardiña

Madrid

La primera ola de calor del año, que arrancó el pasado domingo y ha remitido este jueves, se salda con 212 muertes asociables a las altas temperaturas. Las comunidades autónomas del centro y norte del país han sido las más afectadas. De hecho, Madrid es la cuarta región española con más fallecidos (28), solo por detrás de Cataluña (43), Castilla y León (32) y País Vasco (30). En zonas acostumbradas al intenso calor, como Andalucía (18) o Extremadura (3) la mortalidad atribuible a las altas temperaturas es relativamente baja.

La mitad de las muertes, el último día de la ola de calor

El día de mayor sobremortalidad -ya que es una estimación del Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo)- fue este pasado miércoles, que registró casi la mitad de los fallecimientos (95) en España, mientras que el lunes y el martes, los más cálidos registrados para un mes de junio desde al menos 1950, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se contabilizaron 38 y 66, respectivamente. El domingo fueron 13.

No todos somos tan vulnerables a las altas temperaturas

Las altas temperaturas afectan de forma desigual a la población, siendo los más vulnerables los mayores de 65 años, especialmente los mayores de 85, así como las personas con enfermedades crónicas o patologías previas.

También presentan mayor riesgo los menores de edad, las personas que viven solas, quienes trabajan al aire libre y quienes no tienen acceso a espacios frescos o climatizados. El calor extremo agrava problemas cardiovasculares y respiratorios y aumenta el riesgo de deshidratación y complicaciones graves.

30/06/2025 Una mujer se abanica durante la ola de calor, a 30 de junio de 2025, en Madrid (España). Las 17 comunidades autónomas están en alerta por altas temperaturas en el segundo día de la ola de calor. Sevilla alcanza los 42 °C y otras ciudades como Zaragoza, Lérida, Córdoba y Badajoz llegan a 41 °C. La alerta es naranja en gran parte del país y amarilla en Canarias, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia. SOCIEDAD Marta Fernández - Europa Press

Una mujer se abanica durante la ola de calor en Madrid (España) / EP

Los golpes de calor también pueden ocurrir dentro de casa

El golpe de calor es causado por el sobrecalentamiento del cuerpo. Esto suele suceder debido a la exposición a altas temperaturas o a la actividad física prolongada en altas temperaturas.

Y a diferencia de lo que muchos puedan pensar, "puede ocurrir en interiores o a la sombra", explica a este periódico la doctora Soledad Navarro, jefa de Urgencias del Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria.

Esto suele suceder en dos contextos:

  • Ámbitos interiores. En espacios cerrados, mal ventilados o sin aire acondicionado, la combinación de alta temperatura ambiental y humedad extrema impide que el cuerpo sude y se refrigere de manera eficiente. 
  • Trabajo o ejercicio físico intenso. Realizar esfuerzo físico extenuante en ambientes calurosos (a la sombra o bajo techo) genera un calor interno que el cuerpo no logra disipar a tiempo. 

Noticias relacionadas y más

Según señala la especialista, "el riesgo de mortalidad por calor aumenta drásticamente cuando las temperaturas superan el umbral fisiológico de confort térmico (entre 18°C y 24°C), y se vuelve crítico a partir de los 36.5°C (en áreas como Madrid)". El peligro letal se dispara por la humedad elevada, la falta de ventilación, la exposición solar directa y la mala calidad del aire. 

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