El precio de no adaptarse al cambio climático: Madrid se juega casi un 20% del PIB per cápita si no toma medidas

Madrid no solo tendrá que convivir con más calor, menos agua, lluvias más intensas o un mayor riesgo de incendios. También tendrá que asumir el coste económico de todos esos impactos si no acelera su adaptación al cambio climático. Esa es una de las principales advertencias del informe presentado este miércoles por la Fundación AXA, que sitúa a la Comunidad de Madrid ante un horizonte de creciente vulnerabilidad climática de aquí a 2050.

De acuerdo con el estudio, si la trayectoria actual se mantiene, la región podría perder un 19,4% de PIB per cápita a mediados de siglo por el efecto combinado de los principales riesgos climáticos. El impacto no se limita a una cuestión ambiental ni a episodios excepcionales de emergencia. Afecta al funcionamiento ordinario de la economía, a la productividad laboral, al consumo energético, al abastecimiento de agua, a las infraestructuras, a la actividad empresarial y a la salud pública.

El informe, elaborado por AXA Climate, analiza cuatro grandes amenazas para Madrid: el calor extremo, el estrés hídrico, las inundaciones y los incendios forestales. Todas ellas están conectadas entre sí y todas pueden generar daños económicos directos e indirectos. La conclusión es clara: adaptarse ya no es una opción de futuro, sino una necesidad acuciante para reducir pérdidas y contener el perjuicio.

El riesgo con mayor peso económico es el calor extremo. Según el estudio, la Comunidad de Madrid podría perder un 16,4% de PIB per cápita de aquí a 2050 solo por los impactos asociados al aumento de las temperaturas. La razón no está únicamente en que los veranos sean más duros, sino en que los episodios de calor serán más frecuentes, más largos y más difíciles de soportar. Así, Madrid pasaría de 36 a 91 días calurosos al año, lo que supone 55 jornadas adicionales de altas temperaturas.

Ese escenario tiene una traducción inmediata en la economía. El calor reduce la productividad, obliga a interrumpir tareas, aumenta el consumo energético por refrigeración y eleva el riesgo de accidentes laborales. Los trabajadores que realizan esfuerzos físicos o desempeñan su actividad al aire libre son especialmente vulnerables. El informe advierte de que el estrés térmico puede provocar más confusión mental, pérdida de coordinación, fatiga y problemas de salud, lo que repercute tanto en las empresas como en los servicios públicos.

La salud es otro de los grandes costes de la inacción. AXA Climate calcula que, sin medidas de adaptación, podrían producirse hasta 68.000 fallecimientos adicionales en Madrid de aquí a 2050 por el calor extremo. Sin embargo, con políticas eficaces de adaptación, esa cifra podría reducirse a menos de 5.000; una diferencia que refleja hasta qué punto anticiparse puede cambiar el impacto real del cambio climático sobre la población.

El segundo frente económico es el agua. Madrid ya se encuentra en una situación de estrés hídrico: la demanda anual supera tres veces la disponibilidad de recursos renovables. De cara a 2050, esa relación podría crecer hasta 4,5 veces por el descenso de las precipitaciones medias y una mayor irregularidad de las lluvias, con episodios más concentrados. Si hay menos agua disponible de forma estable y más presión sobre el consumo, el sistema pierde margen para absorber sequías prolongadas o episodios excepcionales. En un escenario extremo, recuerda el informe, se dará prioridad a la población y a la agricultura, por lo que las industrias deberán reducir su vulnerabilidad para poder mantener la actividad.

El tercer riesgo son las inundaciones. Madrid está expuesta sobre todo a lluvias intensas y, en menor medida, al desbordamiento de ríos como el Manzanares, Jarama, Guadarrama, Henares o Alberche. El estudio estima que, en un escenario de inundación extrema con periodo de retorno de 1.000 años, unos 522.800 habitantes, el 15% de la población, podrían verse afectados. A ello se suma el aumento del riesgo de incendios forestales. Para mediados de siglo, Madrid podría registrar 18 días adicionales al año con riesgo alto, muy alto o extremo de incendio. El número de jornadas de riesgo pasaría de 124 a 142, impulsado por el calor, el viento y la sequedad de la vegetación.

Frente a estas perspectivas, el informe sostiene que el coste de adaptarse será menor que el coste de reaccionar tarde. Madrid ya cuenta con planes de emergencia, infraestructuras y una red de servicios públicos preparada para episodios críticos, pero el cambio climático obliga a redimensionar esa respuesta. El mensaje de AXA Climate es inequívoco: contener el calentamiento global sigue siendo esencial, pero no basta. Madrid debe adaptar su territorio, sus infraestructuras, sus empresas y sus hábitos urbanos para proteger a la población más vulnerable y garantizar la continuidad económica.