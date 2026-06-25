RESIDUOS
Parla se suma a Alcorcón y también suspenderá el cobro de la tasa de basuras este año
El Consistorio, que ya había aprobado una normativa para la tasa de basuras en 2025, suspende su cobro este año argumentando la necesidad de equidad con otros municipios
EFE
La localidad de Parla se sumará a otros municipios como el de Alcorcón y también dejará en suspenso este año el cobro de la tasa de recogida y reciclaje de residuos sólidos urbanos a los hogares del municipio, a pesar de que su implantación es obligatoria para todos los ayuntamientos de España desde 2025.
Así lo ha anunciado este jueves el alcalde de Parla, Ramón Jurado (PSOE), durante su primera intervención en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, donde ha insistido en que "no es justo" exigir mayor esfuerzo a los vecinos y vecinas, por lo que lo defenderá "donde sea necesario, en el Ministerio de Hacienda y en la Comunidad de Madrid". "Este Gobierno ha decidido dejar en suspenso la aplicación de la tasa de basuras. No creo que sea justo que los vecinos y vecinas de Parla no gocen de los mismos derechos que otros vecinos de otros municipios por el simple hecho de ser menos ricos o más pobres", ha insistido Jurado.
La localidad de Parla se suma de esta manera a otros municipios como Alcorcón, cuya alcaldesa, la socialista Candelaria Testa, también anunció en mayo pasado la suspensión del cobre de la tasa de basuras a la espera de conocer la resolución judicial sobre la ordenanza municipal que regula este impuesto. Por su parte, el Ayuntamiento de Leganés optó desde el primer momento por no implantar la citada tasa de basuras, siendo el primer gran municipio de la región que se mostró insumiso y se negó ni siquiera a poner en marcha una normativa, a pesar de que su implantación era obligatoria para todos los ayuntamientos de España desde 2025.
En el caso de Parla, el Consistorio sí que llegó a aprobar en noviembre de 2025 una normativa para el cobro de la tasa de basuras, aunque no llegó a cobrar la tasa ese año, posponiéndola para 2026, aunque finalmente ha optado por suspender el cobro de la misma este año.
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