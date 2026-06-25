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SUCESO EN MADRID

Un obrero muerto y otro grave al caer un forjado en construcción en San Sebastián de los Reyes

El segundo trabajador, de 36 años, ha sido trasladado con pronóstico grave al Hospital de La Paz tras el siniestro en la vivienda en construcción

Muere un trabajador al derrumbarse un forjado en una obra en San Sebastián de los Reyes

Muere un trabajador al derrumbarse un forjado en una obra en San Sebastián de los Reyes

EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

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EP

Madrid

Un obrero ha fallecido este jueves y otro ha resultado herido potencialmente grave tras derrumbarse el forjado de una vivienda en construcción en la que trabajaban en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes.

Los hechos se han producido sobre las 14 horas en la calle Osa de la citada localidad, hasta donde se han trasladado sanitarios del Summa 112 para atender a los heridos, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

A su llegada al lugar, los sanitarios han practicado maniobras de reanimación sobre uno de los heridos, un hombre de 43 años que finalmente ha fallecido. El otro trabajador, un varón de 36 años, ha sido trasladado potencialmente grave a La Paz.

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Además de sanitarios del Summa 112, hasta el lugar de los hechos también se han trasladado la Policía Local de San Sebastián de los Reyes y efectivos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

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