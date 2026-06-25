SUCESO EN MADRID
Un obrero muerto y otro grave al caer un forjado en construcción en San Sebastián de los Reyes
El segundo trabajador, de 36 años, ha sido trasladado con pronóstico grave al Hospital de La Paz tras el siniestro en la vivienda en construcción
EP
Un obrero ha fallecido este jueves y otro ha resultado herido potencialmente grave tras derrumbarse el forjado de una vivienda en construcción en la que trabajaban en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes.
Los hechos se han producido sobre las 14 horas en la calle Osa de la citada localidad, hasta donde se han trasladado sanitarios del Summa 112 para atender a los heridos, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
A su llegada al lugar, los sanitarios han practicado maniobras de reanimación sobre uno de los heridos, un hombre de 43 años que finalmente ha fallecido. El otro trabajador, un varón de 36 años, ha sido trasladado potencialmente grave a La Paz.
Además de sanitarios del Summa 112, hasta el lugar de los hechos también se han trasladado la Policía Local de San Sebastián de los Reyes y efectivos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.
- El padre Damián cuelga los hábitos tras 20 años: 'Tengo razones de peso, y no descarto formar mi propia familia
- Manuel, el Policía Municipal jubilado que patrulló la Cañada Real durante años: 'Añoro las noches de vigilancia sin saber cómo iban a terminar
- Alcalá de Henares destituye al portavoz de Vox como teniente de alcalde por pérdida de confianza
- Ni cocido ni bocadillo de calamares: los expertos coinciden en que este es el auténtico plato tradicional de Madrid
- Collado Villalba abrirá gratis sus piscinas a mayores y familias durante las alertas por calor
- Gloria, la abuela que hornea empanadas gallegas en un mercado de Madrid: 'Memoricé las recetas de pequeña viendo a mi madre cocinar
- Madrid tiene un parque más grande que Central Park: un pulmón verde con lago, rutas y miradores
- Ni El Retiro ni El Capricho: este es el jardín japonés más tranquilo para desconectar en Madrid