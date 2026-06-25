El nuevo contrato millonario de Mbappé que puede cambiar la historia del deporte

Kylian Mbappé ha llegado al Mundial en un estado de forma pletórico. Los cuatro tantos anotados en las dos primeras jornadas son una muestra de la capacidad goleadora del ariete del Real Madrid. Con 16 goles en la historia de la Copa del Mundo ya está empatado con Miroslav Klose y a dos de Messi, que con cinco dianas en las dos jornadas de arranque lidera un récord que el francés tiene a tiro. La Francia de Mbappé es una de las favoritas para hacerse con el torneo. Un viento a favor que coincide con una gran negociación en ciernes: la de su renovación, o no, con Nike.

Mbappé, un 'niño' Nike

El binomio Nike-Mbappé es uno de los más longevos y lucrativos del deporte. La vinculación entre ambas partes empezó en 2006, cuando el francés era un niño de apenas ocho años. La marca norteamericana le proporcionó equipamiento y lo vinculó a programas de desarrollo. Ya con 14 años, Nike formalizó el primer gran contrato comercial, que se reforzaría con su explosión en el Mónaco, donde debutó antes de cumplir los 17 años. Como curiosidad, lo hizo sustituyendo a Coentrao ante el Caen, el equipo al que se vincula su camino hacia la élite.

Kylian Mbappé, posando con sus botas Nike en el Mónaco. / AS MONACO

Por tanto, su carrera ha estado enteramente ligada a Nike, el primer patrocinador que aparece en su web. Sin embargo, el último contrato expira el 31 de julio y, según L'Équipe, aunque la marca ha estado presionando para renovarlo, las conversaciones no se han resuelto. Las cifras de este tipo de acuerdos siempre se mantienen bajo una estricta confidencialidad, pero los medios especializados sitúan el actual acuerdo entre Nike y Mbappé en unos 17 millones de euros anuales.

La referencia a seguir, como ocurre en este tipo de carreras millonarias, es el acuerdo firmado por Erling Haaland, estrella de Noruega y del Manchester City, en 2023. Después de una lucha entre Adidas, Puma, patrocinador del club inglés, y Nike, la enseña del swoosh consiguió cerrar la renovación del delantero con un acuerdo que rondó los 25 millones de dólares por año, unos 22 millones de euros al cambio actual. Con Mbappé se pretende alcanzar una nueva dimensión en una escala marcada por acuerdos como el firmado por Neymar y Puma en 2020, cuando era una de las superestrellas del PSG.

Los contratos vitalicios de Messi y Cristiano

El fichaje de Neymar por la marca alemana fue uno de los grandes golpes sobre la mesa del momento. Toda su vida, desde su aparición en el Santos, la había hecho asociado a Nike, que le puso sobre la mesa un contrato cercano a los 30 millones de dólares al año, unos 26,4 millones de euros al cambio actual. Puma lo mantuvo a pesar del declive que ha llevado al todavía internacional con Brasil a perder protagonismo en el campo cada año desde entonces. Aunque el gran atleta de Nike también está en el Mundial.

Kylian Mbappé, en su etapa como jugador del PSG cuando el equipo galo todavía vestía de Nike. / AGENCIAS

No es otro que Cristiano Ronaldo, quien a sus 41 años tiene un contrato vitalicio con la enseña de Oregón que firmó en 2016, en el inicio de la secuencia de tres Champions con el Real Madrid. Lo mismo sucedió con Leo Messi un año después con Adidas. Dos referentes frente a frente, cromos, cada uno, de la gran dicotomía del fútbol mundial que han querido romper Puma y, en los últimos años, Under Armour o Skechers. A esta categoría de pactos sin techo, con cifras milmillonarias acumuladas, han llegado referentes del deporte como LeBron James o Michael Jordan. Para Nike, en las circunstancias actuales, es vital conservar a Mbappé como la gran figura de su catálogo.

El francés ha estado por debajo de las expectativas generadas con su llegada al Real Madrid, a pesar de la Bota de Oro de la primera temporada y el Pichichi en LaLiga de la segunda. Sin embargo, el Mundial le ha devuelto el foco en una selección gala donde es la absoluta referencia. En 2023, la Federación Francesa de Fútbol amplió con Nike su contrato como proveedor de equipaciones durante ocho temporadas más, hasta el Mundial 2034 de Arabia Saudí.

Adidas, el mejor socio del Madrid

En esa batalla de intereses cruzados, el Real Madrid, con el que Mbappé tiene contrato hasta 2029, viene de renovar su acuerdo con Adidas. El vínculo se ha prolongado hasta el 30 de junio de 2034 por un montante que ha rondado los 1.100 millones de euros en total, a razón de 120 millones de euros fijos por temporada. En el club blanco, la otra gran referencia de Nike es Vinicius, además de Valverde, Camavinga, Tchouaméni y Güler. En el bando de Adidas están, con Bellingham al frente, otros como Militao o Brahim. Existe una tercera vía con proveedores como Under Armour, a la que pertenecen el recién renovado Rüdiger o el recientemente incorporado Konaté.

Noticias relacionadas

Kylian Mbappé en un calentamiento antes de un partido del Real Madrid / Europa Press

En medio de este gran misterio millonario por resolver, Nike lanzó en la previa al Mundial el spot Rip the Script, donde Mbappé es uno de los protagonistas, junto a Cristiano Ronaldo, Vinicius, Erling Haaland o Alexia Putellas. No obstante, existe un silencio significativo sobre las nuevas botas de Mbappé. Normalmente, existen filtraciones desde hace meses, porque los modelos exclusivos se trabajan con meses de antelación. Las últimas novedades tienen que ver con las botas de un Mundial donde está en juego un contrato millonario que puede cambiar la historia del deporte.