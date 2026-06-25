Una mujer de 92 años, herida grave por inhalación de humo en un incendio en Madrid

Una mujer de 92 años ha resultado herida grave por inhalación de humo en el incendio declarado este jueves en una vivienda situada en el número 50 de la calle Sánchez Preciado, en el distrito madrileño de Moncloa, según ha informado Emergencias Madrid.

El aviso al 112 se recibió en torno a las 6:00 horas. A la llegada de los primeros efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, el fuego se encontraba completamente desarrollado en un tercer piso y había roto por la fachada del edificio. La mujer fue localizada en la calle, tendida en el suelo y con una grave intoxicación por humo. Sanitarios del Samur-Protección Civil la estabilizaron e intubaron en el lugar antes de trasladarla al hospital de La Paz con pronóstico grave.

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Hasta seis unidades de bomberos trabajaron en la extinción del incendio, que dejó la vivienda completamente destruida. Durante la intervención, los efectivos lograron cortar la propagación de las llamas, que amenazaban con alcanzar viviendas colindantes a través de los toldos de las ventanas. Por el momento, las causas del incendio están siendo investigadas.