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ORGULLO 2026

Madrid recupera el espíritu de Pedro Zerolo para el Orgullo: un pregón de cine que reivindica la disidencia y los derechos del colectivo

El Orgullo de Madrid se celebrará del 25 de junio al 5 de julio y abrirá sus fiestas con un pregón protagonizado por tres intérpretes trans, en una edición que reivindica la disidencia y la resistencia. 

Manifestación estatal del Orgullo LGTBI+ de 2025.

Manifestación estatal del Orgullo LGTBI+ de 2025. / Alejandro Martínez Vélez

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Pablo Tello

Pablo Tello

Madrid

“¡A las calles con orgullo!” es el lema elegido. Madrid volverá a convertir sus calles en un escenario de reivindicación y celebración a partes iguales del 25 de junio al 5 de julio. Durante más de una semana, la capital recuperará la idea formulada por Pedro Zerolo hace décadas de “orgullo ciudadano” como patrimonio compartido de toda la sociedad democrática. Será la plaza homónima la que, el próximo 1 de julio, acoja el pregón y punto de partida de las celebraciones. Por primera vez, tres actores transexuales asumirán el protagonismo de la apertura del Orgullo madrileño: Afioco Gnecco, Zack Gómez-Rolls y Silver Chicón pondrán voz a una generación que comienza a ocupar espacios históricamente invisibilizados en la industria audiovisual. 

Durante la presentación de la programación el pasado miércoles en una rueda de prensa en el Museo Thyssen-Bornemisza, los organizadores subrayaban la importancia de “otorgar visibilidad” a los hombres transexuales y a la intersexualidad, territorios escasamente representados en el imaginario colectivo. Gnecco documentó su propio proceso de transición en Este cuerpo mío, junto a Carolina Yuste; Zack Gómez-Rolls compagina su carrera interpretativa con su trabajo como entrenador personal y participa en Nueve lunas, mientras que Silver Chicón se convirtió en una de las revelaciones del cine reciente gracias a Iván & Hadoum

(Foto de ARCHIVO) Ambiente en las calles de Madrid durante la manifestación estatal del Orgullo LGTBI+ 2025, a 5 de julio de 2025, en Madrid (España). La manifestación de este año conmemora los 20 años del matrimonio igualitario en España. Bajo el lema “20 años avanzando en derechos: Ni un paso atrás”, reúne a dos millones de personas para reivindicar igualdad, visibilidad y protección frente a retrocesos y discursos de odio. Fernando Sánchez / Europa Press 05/07/2025. 05 JULIO 2025;2025 en IMÁGENES;

Imagen de las calles de Madrid durante la manifestación estatal del Orgullo LGTBI+ en 2025. / Fernando Sánchez

Los actores estarán acompañados de los cineastas Patricia Ortega e Ian de la Rosa así como con los intérpretes Fernando Guallar y Herminia Loh. También estará presente Fernando González Molina, director de Mi querida señorita, adaptación contemporánea del clásico de Jaime de Armiñán que aborda la identidad intersexual y el tránsito de género desde una sensibilidad contemporánea. Además, La Plexy, será la encargada de abrir oficialmente las fiestas como desde hace décadas; y Cayetana Guillén Cuervo ejercerá de maestra de ceremonias de este pregón, concebido como un homenaje al cine LGTBI+.

Orgullo ciudadano

Durante estos diez días, la programación se desplegará por varios espacios clave de la ciudad: Plaza de España, Puerta del Sol, Plaza de Pedro Zerolo y Plaza de las Reinas, además de numerosas actividades repartidas por las calles de Chueca. Tokisha, Monsieur Periné, Mon Laferte, Ptazeta y Pasión Vega encabezan un cartel musical gratuito a la que se sumarán nombres como Naiara, Kany García o MEEK. Por otro lado, será el sábado, 4 de julio, cuando miles de personas recorran las calles de la capital en una de las manifestaciones más multitudinarias del mundo. Caminarán desde la glorieta de Carlos V, en Atocha, hasta la plaza de Colón.

Es, precisamente, el concepto de resistencia el hilo conductor que protagonizó la presentación oficial del MADO este miércoles en el Museo Thyssen. "En este año 2026 y ante la situación que estamos viviendo, el retroceso en derechos civiles, discursos y políticas extremistas y excluyentes, frente a ese nuevo orden mundial que nos quieren imponer, MADO recupera con más fuerza que nunca el concepto y mensaje de Pedro Zerolo: orgullo ciudadano", señalaba el coordinador general del evento, Juan Carlos Alonso.

MADRID, 05/07/2025.- Participantes en la gran marcha del Orgullo 2025 que recorre hoy sábado las calles de Madrid y en la que participan más de 40 carrozas con música y un ambiente festivo. EFE/ Borja Sánchez-Trillo.. MANIFESTACION. LGTBI.

Participantes en la gran marcha del Orgullo 2025. / Borja Sanchez-Trillo

Asimismo, Alonso alertó sobre el repliegue de numerosos programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) en el ámbito empresarial, una tendencia que vinculó con las políticas impulsadas por Donald Trump en Estados Unidos y cuya influencia, advirtió, empieza a extenderse sobre compañías europeas. En el apartado económico, reveló que el presupuesto de inversión para este año supera ligeramente los 1.067.000 euros, suponiendo una reducción del 28,3% respecto al ejercicio anterior

Ataques de odio

“El Orgullo no es solo de las personas LGTBI, sino de toda la sociedad democrática. Desde MADO interpelamos a todos a salir a celebrar por supuesto pero también a defender nuestra sociedad y a reivindicar los derechos de toda la gente. El Orgullo es una causa compartida por toda la ciudadanía”, subrayaba. También Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, puso el foco en las agresiones contra personas del colectivo, que “se han triplicado en apenas dos años”. “Esta violencia tiene como origen los discursos de odio, que legitiman la violencia y se transforman en acoso y discriminación”, dijo, reclamando un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia grupos vulnerables.

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02/07/2025 Bandera LGTBIQ+ durante el pregón del Orgullo de Madrid 2025 (MADO 2025), en la plaza Pedro Zerolo, a 2 de julio de 2025, en Madrid (España). Este año los encargados de dar el Pregón del Orgullo LGTBIQ+ serán los protagonistas de ‘Mariliendre’, una serie de temática LGTBIQ+ creada por Javier Ferreiro y producida por Los Javis, que narra la historia de una mujer que acompaña y apoya a hombres gays en su proceso de aceptación. Con este acto se da comienzo a cinco días con una amplia programación que este año gira en torno al lema: ‘20 años avanzando en derechos: ni un paso atrás’. POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press

Bandera LGTBIQ+ durante el pregón del Orgullo de Madrid 2025. / A. Pérez Mec

Desde el Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales de Madrid (COGAM), su presidente, Ronny de la Cruz, invitó a la ciudadanía a salir a las calles y criticó la cartelería del Ayuntamiento de Madrid. “Lamentamos por donde ha ido este año. Discrepamos en muchas cosas. El Orgullo de Madrid, el mejor Orgullo del mundo, merecía más”, sumó. Más allá de los conciertos, las carrozas o de la multitud que inundará las calles, el MADO 2026 aspira a recuperar una convicción que Pedro Zerolo convirtió en bandera con más de dos millones de asistentes y cerca de 175.000 turistas.

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