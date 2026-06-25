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TRAGEDIA EN VENEZUELA

Madrid ofrece a Venezuela el ERICAM para ayudar en las labores de rescate tras el terremoto

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, traslada "cariño, ayuda y ánimo" a los venezolanos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. / Daniel González / EFE

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Víctor Rodríguez

Víctor Rodríguez

Madrid

El Gobierno madrileño ha ofrecido al Ministerio del Interior el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) para ayudar en las labores de rescate tras el terremoto de Venezuela. Así lo ha anunciado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en el transcurso de una entrevista en Telecinco.

"Vamos a estar a su entera disposición, porque son de los mejores, es un equipo de élite que está especializado en rescates y en ayuda a víctimas", ha indicado la presidenta madrileña. El ERICAM, ha dicho, forma parte de los Bomberos de la Comunidad de Madrid y está compuesto por 40 efectivos, cuatro unidades caninas para localización de víctimas y profesionales sanitarios del SUMMA 112.

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A primera hora de la mañana la presidenta madrileña ya había trasladado "cariño, ayuda y ánimo" a los venezolanos a través de la red social X. "Con Venezuela, siempre", ha escrito.

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