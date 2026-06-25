Madrid anticipa el choque con el Gobierno por la bajada de ratios en Infantil: "La ministra sigue sin hablar de financiación"

La futura bajada de ratios en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) en la que trabaja el Ministerio de Educación y de la que ayer se conocieron los primeros detalles aventuran un nuevo choque entre las administraciones central y regional. La consejera madrileña de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, se ha referido hoy a la propuesta como "una cortina de humo", además de apuntar al problema de la financiación, cuestión de la que, ha lamentado, no se ha anticipado nada desde el ministerio. Zarzalejo también ha criticado que no se haya puesto en conocimiento de las comunidades autónomas.

"Estos anuncios a bombo y platillo como cortinas de humo para tapar los graves sucesos que están ocurriendo en este país por parte de la ministra, debería pensarlos, planificarlos y sobre todo negociarlos con los que más están implicados en esta cuestión, que son las empresas y las comunidades autónomas, que somos las que pagamos este servicio público", ha señalado hoy la consejera madrileña durante una visita al Colegio Mayor Mendel, uno de los que participaran este verano en la iniciativa Madrid Campus 365 para mantener estos centros abiertos durante los meses de julio y agosto.

La bajada de ratios es una de las principales reivindicaciones de las educadoras infantiles madrileñas, en huelga indefinida desde el pasado 7 de abril. El asunto ha venido siendo uno de los puntos de fricción entre las educadoras y la Consejería. En el contexto de este conflicto, Zarzalejo trasladó hace unas semanas que, desde la aprobación de la LOMLOE, es responsabilidad del ministerio y no de la Comunidad de Madrid regular las ratios del ciclo 0-3. La ministra Tolón recibió a un grupo de educadoras el primer día de la huelga y trasladó su compromiso a trabajar en un decreto de bajada de ratios. "Hasta entonces, es competencia de las comunidades autónomas establecer las ratios en esta etapa educativa", apuntaba una nota del ministerio dos semanas después en la que se informaba del inicio de esos trabajos. "No hacerlo se debe exclusivamente a una falta de voluntad política".

El borrador de ese decreto se conoció ayer, después de que el ministerio lo trasladara a los sindicatos. La propuesta pasa por bajar el número de alumnos por educadora de los actuales ocho a cuatro en el nivel de bebés; de 14 a seis, en el nivel de 1-2 años, y de 20 a ocho en el nivel de 2-3 años, además de establecer unos requisitos mínimos para las instalaciones relativos al tamaño, dotaciones y "la adecuada climatización de los centros". La intención del ministerio es que, una vez se apruebe, se aplique progresivamente, empezando por el nivel de bebés, a partir del curso 2027-2028 para completarse en el curso 2029-2030.

La consejera madrileña ha lamentado que el anuncio llegara el mismo día "de la sesión de control tan bochornosa que tuvimos del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados", y opina que viene a demostrar "el desprecio institucional" el ministerio hacia las comunidades autónomas y las patronales de escuelas infantiles. "A las patronales no se les ha comunicado absolutamente nada. Se han enterado por notas de prensa y las comunidades autónomas también. Solo a posteriori es cuando se nos ha convocado a una comisión técnica para primeros de julio", ha dicho.

No obstante, el punto que más preocupa es el del impacto económico de la medida. "La ministra sigue sin hablar de financiación, que es lo más importante en este caso", ha subrayado Zarzalejo. La responsable de Educación madrileña se ha hecho eco de las quejas de las asociaciones empresariales del sector que han apuntado a que las medidas contempladas en el borrador de decreto abocan al cierre del 100% de las escuelas infantiles privadas, incapaces de asumir el aumento de coste de personal que supondría bajar de esa manera las ratios. "Esto supone que más de 226.000 familias se quedarían sin plaza educativa y más de 60.000 educadoras podrían acabar en la calle", ha recalcado.

"Una huelga política contra Ayuso"

La consejera se ha referido también a la huelga indefinida en todos los niveles de enseñanza no universitaria a partir del próximo 14 de octubre anunciada ayer por organizaciones sindicales. Convocada "en diferido", más de 130 días antes de comenzar, se trata, ha opinado la consejera madrileña, de "una huelga política contra Ayuso y contra el Gobierno de Madrid" con el propósito de "reventar las calles" y "tapar los graves sucesos que están ocurriendo en España".

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Algunas de las organizaciones convocantes, ha indicado, se sientan en la mesa sectorial que hace un año firmó un acuerdo de reducción de horas lectivas que se está cumpliendo "a rajatabla". "Nos sentamos todas las semanas y hemos firmado un acuerdo que se está cumpliendo y se va a seguir cumpliendo", ha terciado.