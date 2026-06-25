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El filósofo madrileño José Ortega y Gasset ya adelantaba: "Yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella no me salvo yo"

José Ortega y Gasset, influenciado por Heráclito, ya argumentaba en 1914 un concepto clave para la definición de la vida

Nacido en la alta burguesía de la capital, José Ortega y Gasset creció en el seno de una familia culta y vinculada al periodismo

Nacido en la alta burguesía de la capital, José Ortega y Gasset creció en el seno de una familia culta y vinculada al periodismo / WIKIPEDIA

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Ángela Berná

Ángela Berná

Madrid

"Yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella no me salvo yo", esto es lo que pronunciaba José Ortega y Gasset en 'Meditaciones del Quijote' en 1914. Sin duda, una expresión que se ha convertido en todo un referente del pensamiento español, en la que ya adelantaba de manera acertada algo que entiende mucho de actualidad: la vida se compone del yo más las circunstancias, como dos ingredientes inseparables.

Los dos ingredientes de una vida

Nacido en la alta burguesía de la capital, José Ortega y Gasset creció en el seno de una familia culta y vinculada al periodismo. Su pensamiento bebía muchas veces directamente de la filosofía griega, como en el caso de esta cita célebre. Fue Heráclito su fuente de inspiración, cuando sus discípulos fueron a visitarlo y lo encontraron en la cocina, a lo que respondió: "Pasad aquí, pues también están los dioses".

Es precisamente la palabra 'circunstancias' la que completa el sentido de la existencia. Y es que, tal y como explicaba el madrileño, la vida de una persona no es algo aislado, sino que se define con la interacción constante entre el individuo y el mundo que le rodea. El filósofo defendía que si bien es cierto que somos seres únicos con perspectivas individuales, estas experiencias están moldeadas por las condiciones y situaciones en la que nos encontramos.

Nacido en la alta burguesía de la capital, José Ortega y Gasset creció en el seno de una familia culta y vinculada al periodismo

Nacido en la alta burguesía de la capital, José Ortega y Gasset creció en el seno de una familia culta y vinculada al periodismo / REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

Herederos de su pensamiento

José Ortega y Gasset invita a reflexionar sobre la relación entre el individuo y su entorno, la influencia recíproca entre ellos y la importancia de la libertad y la responsabilidad personal, algo que cobra importancia en el presente. Y es que el pensamiento de Ortega trascendió de su propio ser: sus discípulos marcaron la renovación de la filosofía española del siglo XX.

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