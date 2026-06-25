Javier Ojeda, La Frontera, Bombai y DJ Nano ponen música a las Fiestas de Vicálvaro 2026

Vicálvaro ya tiene banda sonora para dar la bienvenida al verano. Del 25 al 28 de junio, las fiestas del distrito madrileño convertirán sus noches en un gran escenario al aire libre, con una programación que mezcla pop, rock, sesiones de DJ, orquestas de verbena y propuestas pensadas para que vecinos de todas las edades encuentren su plan.

El cartel reúne nombres que conectan con varias generaciones. La programación musical arranca el jueves con Homesick y la Orquesta La Calle, pero será el fin de semana cuando lleguen algunos de los artistas más reconocibles de las fiestas, que pondrán a bailar a miles de personas en el este de la capital.

Del rock de La Frontera a la fiesta de Bombai

El viernes 26 será el turno de Javier Ojeda y La Frontera, dos nombres asociados a algunas de las canciones más recordadas del pop y el rock español. La jornada combina así dos trayectorias ligadas a varias décadas de música en directo y a un repertorio ampliamente conocido por el público.

La programación continúa el sábado 27 con una de las noches más multitudinarias del calendario festivo. Bombai encabezará la propuesta musical junto a DJ Nano y DJ Roxell, en una combinación que mezcla pop festivo y música electrónica. La jornada concluirá además con un gran castillo de fuegos artificiales, uno de los momentos más esperados de las celebraciones.

DJ Nano en una de sus actuaciones. / Europa Press

El cierre llegará el domingo 28 con Stillnes y la Orquesta Montecarlo, encargados de poner el broche musical a cuatro días de actividad en el distrito.

Mucho más que conciertos

Aunque la música concentra buena parte de la atención, las fiestas incorporan una programación más amplia. Habrá actividades infantiles, hinchables, talleres de pintacaras, una fiesta de la espuma con DJ Valdi, propuestas teatrales y espectáculos familiares. Entre ellas destaca EPIC, el musical de la Odisea, programado para el sábado, así como la actuación del mago Carlos Adriano y el espectáculo infantil La vuelta al mundo. Las peñas del distrito también tendrán un papel destacado con encuentros y actividades tradicionales que forman parte de la identidad festiva de Vicálvaro.

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Con conciertos multitudinarios, verbena popular, fuegos artificiales y actividades familiares, Vicálvaro se prepara para cuatro días de celebración en los que la música marcará el ritmo de la calle. Un programa pensado para llenar las noches de ambiente festivo y convertir al distrito en uno de los puntos calientes del arranque del verano en la capital.