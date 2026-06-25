Cuando el Estanque del Retiro se vació por completo por culpa de Hollywood: así ha sido el paso del parque por el cine

A mediados del siglo pasado, aquella época cuando gran parte de las producciones hollywoodenses se grababan in situ, un rodaje resultó en que se vaciara el icónico estanque de El Retiro, cuando Madrid acogió la superproducción de El fabuloso mundo del circo. Esta anécdota recuerda a la limpieza de 2025, que encontró carritos de supermercado, zapatos, cajas fuertes, entre otros objetos al vaciar el estanque.

Montaron un circo donde había un estanque

Era invierno, específicamente el de 1963. El director, Henry Hathaway, tuvo la idea de montar una carpa de circo gigante en el mismo lugar que ahora ocupa el famoso estanque para que paseen las barcas. Pero para ello necesitaban vaciar más de 50 millones de litros de agua.

El resultado, un lugar que antes estaba lleno de agua y peces, pasó a tener la parafernalia más circense. Trapecistas, payasos, leones y actores como John Wayne o Claudia Cardinale, quienes encarnaron una relación de padre-hija que sería uno de los conflictos centrales de la trama.

El personaje de Wayne, Matt Masters, era un propietario de un gran circo estadounidense que emprende una gira por Europa. Sin embargo, el barco que transportaba su material se hunde cerca del puerto de Barcelona, por lo que se queda en la ruina y la historia recorre su camino para reconstruirlo mientras busca a la madre desaparecida de Toni, el personaje de Cardinale, quien quiere ser trapecista como su madre pero su sueño despierta la sobreprotección de su padre adoptivo.

Como es evidente, y se aprecia en las fotografías, el suelo era fango, así que tuvieron que pavimentarlo para poder llevar a cabo la filmación. Una vez terminó el rodaje, el estanque recuperó su vitalidad, ya que volvieron a llenarlo de agua.

El Retiro en el cine

Pero esta no es la única instancia en la que El Retiro ha salido en la gran pantalla. Mucho tiempo después del estreno de El fabuloso mundo del circo, otra superproducción, El día de la bestia, de 1995, filmó algunas escenas en el parque. Allí, el director, Álex de la Iglesia incluye icónicos planos nocturnos grabados dentro y a los alrededores del Retiro.

El parque ha sido escenario de varios largometrajes, como 'El día de la bestia' / EFE

Más de diez años después, en 2009, volvería a ser el escenario de otra película. Se trata de Los límites del control, que en 2009 contaba la historia de un enigmático sicario solitario que viaja por España, visitando Madrid, Sevilla y Almería para cumplir su encargo. Dirigida por Jim Jarmusch, presenta varias escenas en el Palacio de Cristal.

Noticias relacionadas

Los títulos españoles no se quedan atrás, gracias a la película de RTVE Un año y un día (2025), una historia de amor donde el personaje de Nicole Wallace le da clases de piano al de Luis Fernández, para ayudarlo a recuperar a su exnovia.