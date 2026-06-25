Así es el ERICAM, la élite de emergencias de Madrid que se ofrece para ayudar en el terremoto de Venezuela

Al menos 32 personas han perdido la vida y más de 700 resultaron heridas como consecuencia de dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el Caribe venezolano, causando daños materiales aún no cuantificados. La presidenta, Delcy Rodríguez, ha anunciado la declaración del estado de emergencia y la activación toda la red de salud pública y privada del país, especialmente en las zonas más afectadas para la atención de los heridos.

El estado La Guaira, al norte de Caracas, se ha convertido en una "zona de desatre" que ha despertado la solidaridad internacional. La Comunidad de Madrid ha ofrecido al Ministerio del Interior el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) para ayudar en las labores de rescate. Se trata de una unidad especializada que se creó en agosto de 2007 para dar una respuesta conjunta y coordinada ante catástrofes que se produzcan en alguna comunidad autónoma española así como en cualquier país del mundo.

ERICAM es la "UME madrileña"

El prestigio del ERICAM quedó avalado en 2011, cuando obtuvo la certificación internacional USAR (Urban Search and Rescue), otorgada por el INSARAG, el organismo de Naciones Unidas encargado de coordinar los equipos de búsqueda y rescate en emergencias. Para lograr este reconocimiento, el grupo madrileño tuvo que superar una exigente evaluación de sus capacidades operativas y organizativas, además de completar con éxito un simulacro de intervención de más de 36 horas. La acreditación fue renovada cinco años después, en 2016.

Junto a la Unidad Militar de Emergencias (UME), el ERICAM es el único equipo español que cuenta con esta certificación internacional.

Ese mismo año, su labor fue reconocida con la Encomienda del Dos de Mayo concedida por la Comunidad de Madrid y con la Medalla al Mérito de la Protección Civil, en su categoría de bronce con distintivo azul, otorgada por el Ministerio del Interior.

Bomberos, sanitarios del SUMMA y equipos de búsqueda canina

El Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid lo integran, aproximadamente, 200 profesionales voluntarios, que están en "alerta" los 365 días del año. Este equipo de "guardia" está formado por un mínimo de 24 profesionales que incluye bomberos de la Comunidad de Madrid, sanitarios del SUMMA 112 y equipos de búsqueda canina, así como material de intervención en catástrofes y logística.

Para garantizar su autonomía durante varios días (hasta dos semanas) en zonas afectadas por catástrofes, como podría ser en la zona cero del terremoto en Venezuela, el ERICAM dispone además de un importante despliegue logístico con tiendas de campaña, sistemas de iluminación, agua, alimentos, material de higiene y equipos de comunicaciones. A ello se suman herramientas de rescate de última generación, como geófonos, cámaras de búsqueda y equipos para intervenir en estructuras colapsadas, además de material sanitario para prestar atención de emergencia a las víctimas.

Experiencia en grandes catástrofes internacionales

El ERICAM ha participado en numerosas intervenciones internacionales desde su nacimiento hace casi 20 años, especialmente en situaciones de emergencia de gran magnitud. En 2010 formó parte de los dispositivos desplegados tras el terremoto de Haití, una de las catástrofes humanitarias más graves de los últimos años.

Un año después, en 2011, intervino en el terremoto de Lorca, donde los equipos de rescate trabajaron en la búsqueda de víctimas entre edificios colapsados y zonas especialmente afectadas por el seísmo. En 2016, el equipo madrileño fue movilizado tras el terremoto de Ecuador, colaborando en las labores de localización y rescate en las áreas más dañadas por el movimiento sísmico.

Ya en 2017, el ERICAM participó en los grandes incendios forestales registrados en Portugal, desplegando medios humanos y técnicos en dos ocasiones consecutivas durante el verano para apoyar las labores de extinción y asistencia en las zonas afectadas.

La élite de emergencias de Madrid está preparada para actuar en terremotos, maremotos y volcanes, huracanes, tornados, riadas y grandes inundaciones, incluso lodos y corrimientos de tierra, grandes colapsos de edificios, asociados o no a atentados terroristas, incendios forestales, incendios industriales y apoyo logístico a equipos sanitarios.