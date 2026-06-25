La Educación madrileña va con todo: convocan una huelga indefinida a partir del 14 de octubre

Los profesores madrileños no están dispuestos a aflojar el pie del acelerador en su lucha por mejorar sus condiciones laborales. Tras meses de paros y protestas, los docentes de la pública irán a la huelga indefinida a partir del próximo 14 de octubre, tal y como acordaron en una asamblea celebrada este miércoles por la tarde en el Auditorio Marcelino Camacho, en la que se ha fijado el calendario de movilización para el próximo curso escolar.

La fecha elegida recibió el respaldo del 62% de los votos, por delante de otras opciones como el 1 de octubre o el 11 de enero. La convocatoria llega después de que CC.OO. y UGT anunciaran hace un mes su intención de promover una huelga indefinida para denunciar el “deterioro sistemático y sostenido” de las condiciones laborales del profesorado madrileño.

Desde entonces, se han sumado sindicatos y asociaciones hasta superar la veintena de organizaciones que apoyan los paros en la enseñanza pública no universitaria y entre los funcionarios docentes. Las universidades y las familias no se han incorporado por el momento a la convocatoria, al manejar “otros calendarios”, aunque la intención de los promotores es que puedan vincularse en las próximas fechas.

La asamblea de ayer también sirvió para concretar las reivindicaciones planteadas. Entre las principales demandas figuran la reducción de horas lectivas a 17 en Educación Secundaria y 22 en Primaria, la bajada de ratios, el refuerzo real de la atención a la diversidad, la lucha contra la segregación escolar, la reducción de la burocracia y el aumento de personal administrativo. Los convocantes reclaman además una subida salarial de 600 euros mensuales, el impulso y la mejora de la Formación Profesional y un incremento de la inversión en infraestructuras educativas.

El comité de huelga estará formado por CC.OO., UGT, STEM, CNT, CGT, Queremos FP, Solidaridad Obrera, Menos Lectivas y Educación Especial Digna. Su función será negociar con el Gobierno regional, aunque sus decisiones dependerán de las consultas que se realicen entre el profesorado. CSIF, CSIT y ANPE no participan por ahora en las protestas, aunque desde la organización de la huelga han trasladado que hay “hueco” para estas organizaciones.

La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid ha criticado desde el primer momento la convocatoria. Su titular, Mercedes Zarzalejo, la considera “incomprensible” y sostiene que busca “desviar la atención de otras cosas muy graves que están sucediendo” en España.

Zarzalejo ha recordado que algunas de las organizaciones sindicales que ahora promueven movilizaciones firmaron el acuerdo sectorial vigente, en el que, según la consejera, ya se fijó el calendario de implantación de varias medidas. “Resulta difícil comprender que organizaciones sindicales firmantes del acuerdo sectorial, actualmente vigente, anuncien ahora movilizaciones reclamando la inmediata aplicación de medidas cuyo calendario de implantación fue acordado y suscrito por ellas mismas hace un año”, afirmó.

La consejera defendió que la Comunidad está cumpliendo “a rajatabla” el acuerdo y aseguró que el próximo curso ya se habrá reducido la ratio en toda la etapa de Educación Secundaria y que también se verá en 2º de Educación Primaria, dentro de los plazos “estipulados, pactados y firmados”. Para Zarzalejo, la huelga “amenaza el inicio del curso” y perjudica a las familias madrileñas. Además, la vinculó con una “maniobra totalmente política” y con un intento de “replicar las movilizaciones” registradas en Valencia.