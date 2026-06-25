El diputado madrileño De los Santos acusa a la izquierda de instrumentalizar al colectivo LGTBI: "Soy del PP, soy maricón y me siento muy orgulloso de ambas cosas"

El diputado del Partido Popular, Jaime de los Santos, ha protagonizado una intervención destacada durante el debate en el Congreso sobre la proposición de ley del PSOE para penalizar las prácticas de conversión LGTBI+. En un discurso directo, De los Santos ha acusado a los grupos de izquierda de instrumentalizar al colectivo LGTBI con fines partidistas, al tiempo que ha defendido su identidad y trayectoria política.

La postura del PP ante la ley de terapias de conversión

Aunque el Partido Popular se abstuvo en la votación de la iniciativa socialista, De los Santos ha querido aclarar que la formación no se opone al fondo de la cuestión: acabar con las terapias de conversión. El objetivo del PP es "mejorar" el texto en el Senado para corregir lo que consideran una "indefinición jurídica" que, según el diputado, podría poner en riesgo la seguridad legal de la norma.

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP ha sido tajante al señalar que su partido rechaza cualquier medida coercitiva: "Siempre vamos a estar en contra de las terapias de conversión, de cualquier medida que robe libertad a los ciudadanos". El punto álgido de su intervención llegó cuando De los Santos criticó lo que define como el uso sectario que, a su juicio, hace la izquierda del colectivo LGTBI+. El diputado reprochó al PSOE y sus socios que "solo se acuerden" del colectivo en fechas cercanas al Orgullo, mientras el resto del año, según denuncia, existe una falta de acción real por parte de la izquierda.

"El Partido Socialista y las izquierdas radicales volverán a hacer lo mismo: retorcer el dolor de las víctimas, utilizar al colectivo y seguir con esa mirada sectaria sobre cualquier cuestión", afirmó durante el debate. Para cerrar su intervención y reafirmar su postura frente a las críticas, Jaime de los Santos reivindicó su doble orgullo personal y político, dejando claro que su identidad no está reñida con su pertenencia al Partido Popular: "Soy del PP, soy maricón y me siento muy orgulloso de ambas cosas y de todo lo que han hecho por mí hombres y mujeres".

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El PP ha confirmado su intención de introducir enmiendas en la Cámara Alta. La formación busca "seriedad y rigor" técnico para evitar imprecisiones que, según recuerdan, ya ocurrieron con otras leyes polémicas impulsadas por el Gobierno, como la ley del "solo sí es sí". Por ahora, el texto continuará su tramitación en el Senado, donde el PP pretende blindar la norma desde el punto de vista jurídico.