De Costa Rica a Bruselas con 4'5 kilos de cocaína en la maleta: detenido en Barajas un hombre de 86 años por narcotráfico

El viaje tenía destino final en Bruselas, pero acabó mucho antes y bastante peor de lo previsto: en un control de la Guardia Civil en Barajas y con 4,5 kilos de cocaína sobre la mesa. Un pasajero sueco de 86 años fue detenido en el aeropuerto de Barajas como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras localizar los agentes la droga oculta en su equipaje.

La intervención se produjo el pasado 5 de junio durante un control de agentes de la Unidad Fiscal y de Fronteras de Madrid. Los efectivos detectaron una maleta procedente de San José de Costa Rica y con destino final en la capital de Bélgica que presentaba indicios compatibles con el transporte de sustancias estupefacientes. Tras localizar al propietario del equipaje y proceder a su apertura, los agentes hallaron en el interior más de 4 kilos y medio de cocaína distribuidos en nueve cilindros envueltos en papel.

Según las primeras pesquisas, el detenido, residente en Suecia, habría sido captado por una organización dedicada al narcotráfico aprovechando su delicada situación económica y de salud. A cambio de dinero, la red le habría encargado realizar distintos viajes internacionales con droga a destinos como Bogotá, Dubái, Barcelona y Madrid.

La Guardia Civil advierte de que estas organizaciones recurren cada vez con más frecuencia a técnicas de ingeniería social para captar a personas vulnerables a través de canales directos como WhatsApp, SMS o redes sociales. En este caso, los investigadores apuntan a que el anciano habría sido víctima de campañas de phishing y manipulación destinadas a lograr su colaboración en el transporte ilícito de dinero o sustancias estupefacientes. Una vez puesto a disposición de la autoridad judicial competente, se decretó su ingreso en prisión.

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La Guardia Civil subraya que este caso refleja cómo las redes dedicadas al tráfico de drogas buscan eludir los controles policiales utilizando a personas alejadas de los perfiles delictivos habituales y en situaciones de especial vulnerabilidad.