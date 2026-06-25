De Bad Bunny a Ye en el Metropolitano: el impacto económico que dejará el concierto del rapero anteriormente conocido como Kanye West

El estadio Metropolitano no para con su maratón de grandes conciertos previstos este verano. Tras la locura de los diez conciertos de Bad Bunny, que dejó un impacto económico superior a los 200 millones de euros, otros nombres se suman en las próximas semanas como The Weeknd, Bruno Mars o la banda coreana BTS en su calendario. Entre todas esas citas destaca también la de Ye, el rapero anteriormente conocido como Kanye West, que actuará el próximo 30 de julio en Madrid, en el que será su único concierto en España.

La polémica que rodea al artista estadounidense va a hacer ruido en la capital. Su estilo brusco, sus comportamientos extraños con sus parejas, su apoyo a Donald Trump y, sobre todo, sus múltiples declaraciones antisemitas y apología del nazismo (por mucho que se haya arrepentido posteriormente) son contradictorios con el apoyo público de Ye. Y es que, pese a todo ello, los promotores del show de Madrid aseguran que acudirán cerca de 68.000 asistentes (más del 60% procederán del extranjero), convirtiendo el evento en uno de los grandes reclamos internacionales del verano musical madrileño.

Así, según han apuntado los organizadores a EFE, la esperada cita dejará un impacto económico de más de 40 millones de euros en la capital y la contratación de más de 3.000 profesionales, alrededor de 1.000 de forma directa y otros 2.000 de manera indirecta. Estos promotores aseguran que la magnitud del espectáculo sitúa al estadio Riyadh Air Metropolitano como uno de los grandes escenarios internacionales del verano y refuerza el papel de Madrid como ciudad capaz de acoger producciones musicales de máxima exigencia técnica y artística.

El cantante Kanye West, ahora conocido como Ye, junto a su esposa Bianca Censori. / EFE/ Allison Dinner

El regreso de Ye a España casi 20 años después

El concierto de Ye en el Metropolitano supondrá su regreso a España casi dos décadas después. Su última y hasta ahora única actuación en el país tuvo lugar en 2006, cuando actuó en la sala Razzmatazz de Barcelona para presentar Late Registration. Ahora, el salto de una sala a un gran estadio madrileño refleja la dimensión del evento y la expectación generada entre sus seguidores, que esperan ansiosos para escuchar algunos de los temas más reconocibles de su carrera, como Heartless, Can’t Tell Me Nothing o Flashing Lights.

La fecha forma parte de una gira internacional con paradas en países como México, India, Países Bajos o Italia tras la publicación de Bully, su duodécimo álbum de estudio. En España, el concierto ha sido anunciado por el propio Metropolitano y por las promotoras Vibra Music, 515 Entertainment y Roller Group. La venta de localidades, no obstante, ha estado rodeada de críticas por parte de algunos compradores, que denunciaron diferencias notables entre los precios de la preventa y los de la venta general.

La expectación por el regreso de Ye a España convive con las polémicas que han acompañado al artista en los últimos años. Sus declaraciones antisemitas, la apología del nazismo y la difusión de imágenes con esvásticas en redes sociales en 2022 provocaron un fuerte rechazo internacional.

La controversia volvió a reactivarse en 2025 con la venta de una camiseta con una esvástica en su tienda oficial. Estas actitudes han llevado a la suspensión de conciertos en varios países, entre ellos Reino Unido, Francia, Suiza, Polonia e Italia, aunque en otros puntos el rapero ha mantenido su capacidad de convocatoria, como ocurrió en Estambul, donde reunió a cerca de 120.000 personas. En España, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, calificó de "repugnantes" las declaraciones del artista, aunque señaló que no correspondía al Gobierno promover la cancelación de ningún evento. En enero de 2026, el músico publicó en The Wall Street Journal un escrito de disculpa titulado A quienes he herido, en el que pidió perdón a la comunidad judía y afroamericana. En ese texto atribuyó su comportamiento a problemas psicológicos, concretamente a un episodio maníaco severo agravado por un trastorno bipolar.

Camiseta 'HH' vendida en la tienda online de Kanye West. / Yeezy

El Metropolitano, en modo 'gran festival'

La actuación de Ye llega en un verano especialmente intenso para el Metropolitano, convertido ya en uno de los grandes escenarios musicales de Madrid. El estadio arrancó la temporada de grandes conciertos con el éxito de Bad Bunny, que reunió a miles de seguidores entre finales de mayo e inicios de junio en diez actuaciones que dejaron un impacto económico superior a los 200 millones de euros en la ciudad, según las cifras manejadas por la organización.

Tras ese primer gran golpe de efecto, el calendario del recinto continúa con nuevas citas de primer nivel. Los coreanos de BTS tienen programadas dos fechas este 26 y 27 de junio, Rels B actuará el 4 de julio, Bruno Mars hará doblete los días 10 y 11 de julio y The Weeknd cerrará agosto con tres conciertos los días 28, 29 y 30.

En ese contexto de estadio en plena ebullición, el concierto de Ye del 30 de julio se incorpora como otro de los grandes hitos del verano musical madrileño. No solo por el regreso del rapero a España casi dos décadas después, sino también por el impacto económico previsto: más de 40 millones de euros en una sola noche, con cerca de 68.000 asistentes y una mayoría de público internacional.