Confirmado por la Comunidad de Madrid: esta es la ayuda de 1.500 euros que puedes solicitar si estás en paro, tienes menos de 30 años y quieres mejorar tu formación

No es un secreto: encontrar trabajo siendo joven sigue siendo uno de los grandes retos para miles de menores de 30 años. En un contexto en el que muchas ofertas exigen competencias cada vez más específicas, un extra en formación puede marcar la diferencia entre seguir buscando una oportunidad o mejorar de forma real las posibilidades de contratación.

Con ese objetivo, la Comunidad de Madrid mantiene activa una ayuda económica pensada para jóvenes desempleados que quieran formarse y reforzar su perfil profesional. Se trata del Cheque Formación, una subvención que puede alcanzar los 1.500 euros y que está dirigida a cubrir total o parcialmente el coste de cursos orientados a mejorar la empleabilidad.

¿A quién está dirigido el Cheque Formación?

Para acceder a esta ayuda es necesario cumplir varios requisitos. El primero es tener menos de 30 años en el momento de realizar la matrícula o la reserva de plaza del curso, pero también es obligatorio estar desempleado e inscrito como demandante de empleo en una oficina de empleo de la Comunidad de Madrid. Además, la persona solicitante debe residir en la región y no haber recibido esta misma ayuda en 2025.

La Comunidad de Madrid también establece un límite de renta, y es que la unidad de convivencia no puede superar tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, el conocido IPREM, calculado en 14 pagas. Otro punto importante es que la formación no puede ser gratuita para el alumno, es decir, la ayuda está pensada para sufragar cursos que tengan un coste real para la persona beneficiaria.

Para acceder a esta ayuda es necesario cumplir varios requisitos / EUROPA PRESS

Esta es la fecha clave que no debes dejar pasar

Aunque el Cheque Formación figura como una ayuda de plazo permanente y no exige el pago de tasas, la solicitud debe presentarse en el plazo máximo de un mes desde la fecha de matrícula o reserva de plaza en el curso. La Comunidad de Madrid toma como referencia la fecha que aparezca en el justificante aportado.

Estos son todos los cursos que se pueden financiar

Por desgracia, no todos los cursos sirven para pedir el Cheque Formación. La Comunidad de Madrid exige que la acción formativa tenga una duración mínima de 10 horas y que no sea una jornada, un congreso o una actividad similar.

El curso debe estar orientado a mejorar la empleabilidad del joven y debe aparecer como formación idónea en el informe emitido por el personal de orientación profesional de la oficina de empleo. La modalidad puede ser presencial, online o mixta y también se permite que la formación sea impartida por entidades nacionales o de países de la Unión Europea, siempre que tengan prestigio o experiencia acreditada en la materia.

Por desgracia, no todos los cursos sirven para pedir el Cheque Formación / Archivo

¿Cuándo se cobra la ayuda?

El pago no se realiza simplemente por apuntarse al curso. Para recibir el dinero, el beneficiario debe justificar que ha completado la formación con éxito. Una vez finalizado el curso, será necesario presentar el certificado o diploma correspondiente.

Documentos necesarios para solicitar el Cheque Formación

Entre la documentación que suele exigirse se encuentra el informe del orientador profesional de la oficina de empleo, el justificante de matrícula o reserva de plaza, la declaración responsable sobre la composición e ingresos de la unidad de convivencia, el certificado de titularidad de la cuenta bancaria y el certificado de empadronamiento colectivo.

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La Administración puede consultar algunos datos de forma interna, como la demanda de empleo, el NIF o NIE, la situación con la Seguridad Social, la información tributaria o los datos de renta, siempre que la persona solicitante no se oponga o autorice esa comprobación cuando corresponda.