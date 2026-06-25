Cae la 'banda del Vaticano': la policía atrapa al grupo de atracadores que tenía aterrorizados a los joyeros de Madrid

La Policía Nacional ha desarticulado una banda a la que atribuye una violenta ola de atracos a joyerías por toda la Comunidad de Madrid durante los últimos meses. El grupo, organizado, móvil y con papeles perfectamente repartidos, actuaba armado, con disfraces y una logística previa pensada al milímetro. El balance de la operación deja 10 detenidos (ocho hombres y dos mujeres) y cinco de ellos en prisión provisional.

Según la investigación, los arrestados se habrían apropiado de joyas, principalmente piezas de oro, por un valor superior a los tres millones de euros. No se trataba de robos al descuido ni de golpes improvisados: los asaltantes irrumpían en los establecimientos con pistolas, ocultaban sus rostros y reducían a empleados y clientes mediante una intimidación extrema. En algunos casos, llegaron a colocar el cañón del arma en la cabeza o en las costillas de las víctimas, advirtiéndoles de que dispararían si gritaban o se resistían.

La banda, según ha detallado este jueves la Policía en una rueda de prensa, elegía con cuidado sus objetivos. Preferían joyerías pequeñas, con escasa visibilidad desde la calle y con una salida cercana a la calzada, para facilitar la fuga en coche. Mientras unos miembros estudiaban los locales, otros se encargaban de la intendencia: alquilaban vehículos, compraban herramientas para romper vitrinas, preparaban bolsas para transportar el botín y utilizaban documentación falsa para dificultar su identificación.

El día del golpe, el grupo celebraba una reunión previa y se coordinaba con cascos inalámbricos. Unos integrantes se quedaban vigilando los alrededores para detectar la presencia policial; otros entraban en la joyería disfrazados y armados. Una vez dentro, sembraban el pánico, encañonaban a las víctimas y rompían las vitrinas para llevarse las joyas en cuestión de minutos.

La investigación arrancó el 27 de marzo, tras una tentativa de atraco en una entidad bancaria del distrito de San Blas-Canillejas. Los sospechosos entraron a punta de pistola y disfrazados, pero la llegada de varios clientes a la puerta de la sucursal frustró el golpe y les obligó a marcharse sin el botín esperado. El caso fue asumido por el Grupo XIII de Atracos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, que pronto detectó que estaba ante una organización peligrosa y estructurada.

Dos semanas después, el 13 de abril, llegó el primer gran asalto: una joyería del distrito de Tetuán. Tres hombres y una mujer entraron en el establecimiento, hicieron un mataleón a la empleada y se llevaron joyas valoradas en más de medio millón de euros. El 30 de abril, la banda actuó de nuevo, esta vez en Usera. Tres hombres armados con una pistola amenazaron de muerte a tres empleadas y escaparon con piezas de oro por valor de unos 600.000 euros.

El golpe más cuantioso se produjo el 15 de mayo en Torrejón de Ardoz. Una pareja formada por un hombre y una mujer pidió a una empleada que abriera una vitrina para ver una joya. Al advertir que llevaban el rostro oculto, la trabajadora se negó. Entonces, el hombre sacó una pistola y la encañonó. Los atracadores huyeron con piezas valoradas en aproximadamente un millón y medio de euros.

Solo tres días después, el 18 de mayo, los sospechosos atacaron una joyería situada en un centro comercial de Puente de Vallecas. Armados con pistolas, encañonaron a la dependienta, a una clienta y al propietario del negocio, que se encontraba en las galerías del centro. El botín superó los 600.000 euros.

El final de la banda llegó el 10 de junio en Ciudad Lineal. Los atracadores, disfrazados con hábitos religiosos - lo que les ha valido seer bautizados como la 'banda del Vaticano'- irrumpieron en una joyería y amenazaron con un arma de fuego a la empleada. Sin embargo, esta vez no lograron escapar. La policía les pilló in fraganti y detuvo en el lugar a siete miembros del grupo. Un octavo fue arrestado horas después.

La operación se extendió también a Barcelona. Con la colaboración de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la ciudad condal, los agentes detuvieron el 12 de junio a otras dos personas presuntamente implicadas en la trama. A los diez arrestados se les atribuyen delitos de robo con violencia e intimidación, falsedad documental, apropiación indebida e infracción de la Ley de Extranjería. Tras pasar a disposición judicial, cinco de ellos han ingresado en prisión.