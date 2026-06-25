El oasis residencial de Iker Jiménez y Carmen Porter: así son la biblioteca gigante y piscina al norte de Madrid de los presentadores de 'Horizonte'

Las urbanizaciones al norte de la capital son enclaves exclusivos y seguros, de los más codiciados en España por su tranquilidad y naturaleza a menos de 20 minutos en coche al centro de la capital. Es donde la mayoría de celebridades, empresarios y millonarios forman su hogar y destinan importantes sumas de inversión, ya que la vivienda allí puede costar desde 800.000 euros, mientras que las parcelas suben hasta uno o seis millones y las mejores mansiones superan los diez millones.

En ese contexto opulento viven los periodistas y presentadores, Iker Jiménez y Carmen Porter. Llegaron allí en 2017, después de dejar atrás su piso en el centro de Madrid, debido al espacio y la comodidad, pero principalmente en busca de distancia con la constante exposición pública.

La pareja se aloja en un auténtico museo privado que mezcla el diseño y una colección de objetos relacionados con el misterio y lo desconocido entre amplios espacios de líneas minimalistas, paredes blancas, una piscina exterior y un vestidor diseñado al de detalle. Entre las piezas más curiosas de su colección, se encuentran antiguos muñecos recuperados de lugares emblemáticos, una réplica de la Dama de Baza o una silla escultórica con forma de mano en tonos negros y dorados envejecidos.

Pero el corazón de su hogar es una biblioteca de doble altura, con estantería de madera oscura hasta el techo y un escritorio de cristal situado bajo una estructura de vigas y paneles transparentes que llenan el espacio de luz natural. Estas repisas se han convertido en el fondo de varios vídeos de Jiménez para sus redes sociales, donde comparte sus opiniones y adelantos del programa que copresenta y codirige con su esposa, 'Horizonte'.

Iker Jiménez y Carmen Porter, el matrimonio de periodistas de lo paranormal

Estos elementos y la propiedad en sí misma simbolizan la historia de la pareja que se conoció en la Facultad de Ciencia de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Como ha contado Porter, su primera impresión de Jiménez no fue precisamente positiva, pero todo cambió en una fiesta, donde el presentador le comentó a un vecino una pregunta que lo introduciría a una larga historia de amor: "¿Cómo no me has presentado a la dueña?".

La pareja se casó en una ceremonia íntima en 1994 y, años después, tuvieron a Alma, su hija nacida en 2011. Al mismo tiempo que han desarrollado su relación, han crecido profesionalmente, especialmente su entramado empresarial con compañías como Producciones Digitales Milenio 3 y Alma Productora Audiovisual, en la que participa Mediaset.

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De hecho, la pareja del vitoriano y de la madrileña es reconocida por ser el principal rostro del programa 'Cuarto Milenio' en Canal Cuatro en 2005, tras su paso con estas historias paranormales en la Cadena SER junto a su esposa 'Milenio 3' en 2002. En 2020, Jiménez amplió su presencia en Cuatro con el programa 'Horizonte', donde debaten sobre política, economía, ciencia y temas sociales con expertos y colaboradores.