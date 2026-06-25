Ayuso devuelve los ataques de Sánchez en el Congreso: "Volví a recordar que me gusta mucho la fruta"

"Sinvergüenza", "lo más nefasto que hemos tenido en democracia", "disparate para España"... Isabel Díaz Ayuso se ha desquitado hoy después de los dardos que lanzó ayer contra ella Pedro Sánchez para tratar de cercar a Alberto Núñez Feijóo en el debate sobre corrupción en el Congreso de los Diputados. "Volví a recordar que me gusta mucho la fruta", ha señalado en una entrevista en Telecinco, recuperando el lema que popularizó contra Sánchez en 2023, una expresión acuñada después de que se captara que llamaba "hijo de puta" en un comentario privado en la tribuna de invitados del Congreso de los Diputados al presidente del Gobierno mientras este se refería a casos relacionados con la venta de mascarillas que afectaban a su hermano.

El asunto, archivado por la Justicia, estuvo en el origen del enfrentamiento entre Ayuso y Pablo Casado que terminó con Casado descabalgado de la presidencia del PP y su sustitución por Alberto Núñez Feijóo, un episodio que Sánchez recordó ayer en el Congreso, junto a acusaciones al novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, de "hacerse millonario a costa de la privatización de la salud de los ciudadanos españoles", en alusión al proceso judicial que se sigue contra él, entre otras cuestiones, por el supuesto pago de una comisión encubierta a un directivo de Quirón, grupo con el que entre 2021 y 2023 tuvo negocios por valor de 4,4 millones de euros según un informe de la Agencia Tributaria.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha respondido hoy señalando que Sánchez "está desquiciado y pretende desquiciarlo todo" mientras su Gobierno "tiene las horas contadas". "Este proyecto, que nunca debió nacer está a punto de caer totalmente carcomido", ha vaticinado. A su juicio, la sentencia contra José Luis Ábalos deja claro que existe "corrupción institucionalizada" y que su presidente está intentando "menoscabar" la alternancia política y los resortes democráticos "para perpetuarse y para ir contra la alternancia". Igualmente, ha hablado de una "práctica continuada y mafiosa", mafia en la que ha incluido a los socios parlamentarios del Gobierno. "No romperán ni de broma, porque todos los socios de Sánchez están en la misma mafia. Todos ganan porque España está cada vez más débil y sus intereses, cada vez más grandes".

"El sanchismo queda resumido en joyas, cajas fuertes, prostitución y tramas sórdidas", ha sentenciado Ayuso, que ha tenido palabras muy duras también contra el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a quien ha definido como "espina dorsal del sanchismo". "En nombre del Reino de España, ha hecho todos los negocios", ha aseverado. "Se veía tan impune coqueteando entre las dictaduras y con el amparo del Gobierno que negociaba cualquier cosa, en cualquier ministerio, se sentaba con el fiscal cuando le daba la gana, se sentaba con Puigdemont a cerrar y acordar cuestiones". Asimismo ha criticado que se sintiera tan "impune" que ha englobado a sus hijas, ha dicho en referencia al papel que el juez Calama atribuye a la empresa de las hijas del expresidente, Whathefav, en el cobro de pagos procedentes de la compañía Análisis Relevante.

La dirigente madrileña ha repetido, por otra parte, que lleva ya "muchos años" soportando "una operación de Estado" y ha salido en defensa de su pareja, de quien ha dicho que "no se dedicaba a prostíbulos, a saunas, ni a lingotes, ni a menores, ni a todo lo que se dedica el sanchismo antes de llegar al poder, como hizo, por ejemplo, la mujer del presidente del Gobierno, que vino de gestionar la contabilidad de saunas a dar cátedras universitarias".

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"Lo que han hecho a lo largo del tiempo es escoger a un señor para intentar hacerme daño a mí en lo personal, porque yo no tengo nada que ver, no tenemos nada a medias, no tengo una relación oficializada, no es una persona que esté interviniendo públicamente", ha apuntado la presidenta madrileña. Según su relato, cuando González Amador tuvo "como todos los empresarios de este país" una disputa con Hacienda, decidió pagar "con tal de no perjudicar a nadie". Cuando Hacienda se enteró de que es su pareja, "algo con lo que a atacar a Ayuso", ha proseguido, decidieron que ya no podía pactar con Hacienda, y "filtrarlo la Fiscalía", asunto que terminó en la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. "Lo que hacen ahora es prolongarlo en el tiempo", ha insistido. González Amador está procesado por presunto fraude fiscal de 350.000 euros e imputado por un supuesto delito de administración desleal y corrupción en los negocios.