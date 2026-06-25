TRANSPORTE
El Ayuntamiento de Madrid acelera la regulación de los 'tuk tuk' y presentará una nueva normativa "en pocos días"
Cibeles trabaja en un marco normativo para una actividad turística que considera en "limbo" legal y sobre la que advierte de sus limitadas competencias
El Ayuntamiento de Madrid prevé presentar "en pocos días" un marco normativo para regular la actividad turística de los tuk tuk en la ciudad, un sector que hasta ahora opera en un "limbo normativo" y sobre el que el Gobierno municipal reconoce que el margen competencial es "complejo" y "muy limitado", tal y como ha explicado este jueves la vicealcaldesa Inma Sanz.
Tras la Junta de Gobierno, la también portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias ha explicado en rueda de prensa que el Consistorio está "muy cerquita" de contar con un avance normativo, aunque ha remarcado que no ha sido "una cuestión sencilla" por la complejidad del marco competencial. "Vamos a llegar hasta donde podamos. No podemos hacer cosas que no estén en nuestro marco competencial, pero llegaremos hasta donde podamos llegar", ha afirmado Sanza, que ha apuntado que el Ayuntamiento trabaja con su asesoría jurídica y sus servicios técnicos para determinar qué regulación puede aprobarse.
El objetivo municipal es ordenar una actividad turística que ha generado problemas de movilidad, especialmente por el estacionamiento irregular de estos vehículos en zonas de gran afluencia. Entre el 31 de enero y el 6 de abril, poco más de dos meses, una campaña intensiva de vigilancia de los agentes de movilidad se saldó con 152 denuncias a tuk tuk mal estacionados. La vigilancia se centró en puntos de Centro y Retiro como Príncipe de Vergara, Bailén, el Mercado de San Miguel y su entorno, la Cava de San Miguel, la calle Cuchilleros, la zona de Ruiz de Alarcón con Academia —junto a la iglesia de San Jerónimo y el Museo del Prado— y el entorno del Retiro próximo a la Puerta de Alcalá.
El Ayuntamiento ha detectado al menos seis empresas que operan con este tipo de vehículos en la ciudad. Cuando los agentes comprueban que un tuk tuk está mal estacionado o bloquea un carril de circulación, puede ser sancionado por vulnerar la Ley de Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación.
El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha venido insistiendo en que estos vehículos no encajan en las categorías actuales de transporte: "No se tratan ni de un servicio regular de viajeros, ni de un taxi, ni de una VTC". Por ello, el Consistorio ha trabajado también con la Comunidad de Madrid para buscar una fórmula que permita ordenar su actividad.
Por su parte, Sanz ha evitado crear "falsas expectativas" sobre el alcance de la futura norma, pero ha insistido en que el Ayuntamiento agotará sus competencias para establecer una regulación "adecuada" y reducir los problemas asociados a estos vehículos en la vía pública.
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