Al Atlético de Madrid se le acumula el trabajo: de los "sueños" de Julián a la búsqueda del sustituto de Griezmann

Todavía no ha arrancado de forma oficial, que no oficiosa, la temporada 2026/27 para el Atlético de Madrid. Pero todo hace indicar que la nueva dirección deportiva del conjunto rojiblanco tendrá trabajo de cara a un verano que se antoja realmente largo. Al término del segundo partido de la selección argentina en este Mundial 2026 frente a Austria, Julián Alvarez soltó la bomba en la zona mixta del AT&T Stadium de Dallas. El ariete argentino confirmó su deseo de abandonar la entidad rojiblanca próximamente. "Hablé con la gente del club, lo mejor es un traspaso. Quiero cumplir mi sueño", sentenció la Araña. Este manifiesto llegó tan solo unos días después de que el Real Madrid realizara una oferta pública de 150 millones de euros por el jugador y tras varios meses de acercamientos con el FC Barcelona.

La situación, lejos de tener fácil solución, parece que se prolongara en el tiempo para convertirse en el gran culebrón de este mercado de fichajes. Mientras tanto, todo ello coincide con el adiós del acompañante de Julián en el ataque del Atlético de Madrid: Antoine Griezmann. El francés se despidió allá por el mes de mayo del Metropolitano como máximo goleador histórico del club. Dos pilares fundamentales del Atlético reciente que podrían decir adiós de forma simultánea.

"Lo mejor es un traspaso. Quiero cumplir mi sueño"

Julián Alvarez hizo saltar las alarmas instantes después de finalizar el segundo partido del Mundial con la selección argentina. La Araña que ha sido suplente en los dos encuentros de esta fase de grupos, compareció en la zona mixta del estadio para mostrar su deseo de abandonar el Atlético de Madrid. Nervioso, con la voz entre cortada, dubitativo… Así se mostraba un tipo que estaba a punto de dar vida a lo que promete ser uno de los culebrones del verano.

Unas declaraciones que cayeron como jarro de agua fría en el seno de la junta directiva rojiblanca. La decepción con el jugador es absoluta llegado este punto. Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club, se encargó de responder con un escrito a la Agencia EFE. En él afirmó que el club "no quiere transferir sus derechos" y dijo que el Barcelona "falta al respeto" al equipo rojiblanco y "creen que puede" ningunearlo.

"Nos mienten a nosotros, al jugador, a los medios de comunicación y mienten también a su propia afición. Intentan hacer creer a todos que pueden aspirar a afrontar una operación para la que en realidad no están capacitados. No es la primera vez que el Barcelona actúa así y el mundo del fútbol es perfectamente consciente. El año pasado hicieron algo muy parecido a Nico Williams y al Athletic Club", añadió Gil Marín. Una respuesta realmente contundente por parte del Atlético de Madrid ante una situación que no esperaban hace tan solo unas semanas. Además, anunció que presentarán “una denuncia ante FIFA” contra el conjunto catalán “por negociar con un jugador con contrato en vigor”.

Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado y propietario del Atlético de Madrid. / ATLÉTICO DE MADRID

Lo cierto es que el atacante argentino tiene contrato en vigor con el conjunto rojiblanco hasta el 30 de junio de 2030 y el club cuenta con todos los derechos para no ejecutar una transferencia si así lo estima oportuno. "Julián tiene un sueño y los atléticos también tenemos sueños. Es cierto que ha hablado con nosotros, pero también lo es que él conoce perfectamente nuestra postura porque hemos sido muy claros: el Atleti no quiere transferir sus derechos. Es un gran jugador y estamos muy orgullosos de que juegue con nosotros", explicaba el consejero delegado.

¿Cómo actuará el Atlético?

La cláusula de Julián Alvarez se sitúa en 500 millones de euros. Una cifra altamente improbable de pagar para cualquier club deportivo. No entrarían en la ecuación tampoco PSG o Manchester City, siendo esta una cantidad nunca antes pagada por un jugador. Es por ello que la única vía para desatascar la situación sería llegar a un acuerdo vía traspaso o cumplir el contrato que el argentino aún tiene vigente con el Atlético de Madrid.

En este momento, la prioridad del jugador parece ser el FC Barcelona, pero la situación económica de los azulgranas no es boyante y ejecutar un fichaje de este calibre, tras haber consumado ya el de Antony Gordon por 80 millones de euros, parece altamente difícil. Para colmo, las relaciones entre atléticos y culés están totalmente rotas, tal y como se demostró en la publicación de varios tuits irónicos para desmentir que los azulgranas realizaran una oferta por el argentino.

En escena también entró Florentino Pérez y el Real Madrid con una oferta de 150 millones de euros hace tan solo unas semanas. Pese a que todo hace indicar que se trata más de una maniobra electoral por parte del presidente blanco, el jugador no vería con malos ojos incorporarse al eterno rival capitalino. Una circunstancia que bajo ningún concepto están dispuestos a asumir en las oficinas del Metropolitano. En el seno del club tendría mejor acogida una posible venta al Arsenal, en la que Gyökeres podría actuar como moneda de cambio, o PSG, que parece dispuesto a dejar salir a Gonçalo Ramos.

En cualquier caso, la Araña ha dado un paso al frente para mostrar su deseo de abandonar el club más pronto que tarde. Ahora, la pelota queda en el tejado de un Atlético de Madrid que jugará esta partida de póker con la mejor mano: un activo importante por el que puede sacar una importante cantidad de dinero y que, además, cuenta con contrato en vigor. De todas formas, el paso del verano marcará el devenir de este culebrón.

Un casting para encontrar sustituto del '7'

De forma simultánea, el Atlético de Madrid afronta este verano una de esas decisiones que marcan el futuro a medio y largo plazo de la entidad. Tras el adiós de Antoine Griezmann, el conjunto rojiblanco ansia poder contar con un sustituto a la altura de uno de los mejores jugadores de su historia. Además, el francés venía de realizar una de sus mejores temporadas en los últimos años, siendo una referencia a todos los niveles para sus compañeros y aficionados. Todo se le ha puesto en contra el conjunto rojiblanco.

Antoine Griezmann of Atletico de Madrid attends during press conference before the Final Copa de Rey, football match between Atlético de Madrid and Real Sociedad at La Cartuja Stadium on April 17, 2026 in Sevilla, Spain / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Pretendía encontrar en Bernardo Silva ese sustituto del francés, pero el Real Madrid y el poder de convencimiento de José Mourinho se adelantaron al conjunto rojiblanco. En pleno transcurso del Mundial, el Atlético pretende encontrar a su nuevo atacante, quien podría, o no, compartir delantera junto a Julián Alvarez. Si el argentino, finalmente, se desvincula de la entidad, la dirección deportiva deberá hacer frente también a la búsqueda de otro delantero.

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El equipo rojiblanco, bajo las órdenes de Mateu Alemany, cuenta con tres alternativas más para sustituir al 7. El nombre de Matías Soulé es el último en incorporarse a este listado. El jugador argentino que pertenece a la Roma encajaría con la idea de Simeone, pero la competencia con otros clubes como el Borussia Dortmund por hacerse con sus servicios puede ser realmente elevada. Otro de los futbolistas que ya ha estado en la órbita rojiblanca es Kang-in Lee. El surcoreano milita en el PSG y la competencia feroz en los puestos de ataque le ha privado de minutos en los últimos tiempos, por lo que una salida del Parque de los Príncipes no sería extremadamente complicada. Otro de los que suma a la terna es Julian Brandt, que podría llegar como agente libre a las filas rojiblancas. Se espera un verano largo en las oficinas del Atlético de Madrid, que afrontará dos decisiones clave en el devenir del futuro del club.