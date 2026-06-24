Vox pide de nuevo retirar las banderas LGTBI del balcón del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid

Como ya hiciera el año pasado, Vox ha vuelto a remitir este miércoles un escrito de queja al presidente del Pleno, Borja Fanjul, para exigir la retirada inmediata de las banderas LGTBI y pancartas colocadas por el PSOE en la fachada del Edificio de Grupos Municipales, situado en la calle Mayor, con motivo de la celebración del Orgullo.

Así lo ha comunicado la propia formación a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, en el que explican que la petición se formula “con objeto de velar por la neutralidad de las instituciones” y defienden que “la única bandera que representa a todos es la española”.

La queja llega después de que el Grupo Municipal Socialista instalara en su balcón una gran lona con el lema “Madrid por bandera”, junto a una bandera trans y otra arcoíris, para reivindicar la visibilidad del colectivo LGTBIQ+ en los días previos al Orgullo.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, ya censuró ayer la iniciativa socialista al considerar que los edificios institucionales “deben mantener una neutralidad frente a cualquier tipo de simbología”. En su respuesta a la portavoz socialista, Reyes Maroto, Ortega Smith aseguró que la bandera de España “representa a heterosexuales, homosexuales, gente de derechas, de izquierdas, creyentes y no creyentes”.

“No hace falta que llenen nuestros edificios con simbología partidista de determinados colectivos”, afirmó Ortega Smith, que acusó a la “extrema izquierda” de “imponer una bandera del lobby LGTBI”. El portavoz municipal concluyó que “la bandera de España nos representa a todos y nadie se puede ver excluido de ella”.

La polémica se produce un año después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulase la sentencia que impedía la colocación de banderas arcoíris en los balcones del Edificio de Grupos Municipales. Aquella resolución dejó sin efecto una orden dictada en julio de 2022 por un juzgado, que había acordado la retirada cautelarísima de las enseñas LGTBI a petición de Vox.