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EL TIEMPO

Por fin se acaba la ola de calor: la Aemet descarta avisos para Madrid este jueves, pero mantiene la alerta en las lluvias

La temperaturas máximas descenderán en la Comunidad, especialmente en el oeste, y estarán acompañadas de lluvias mañaneras, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

Los madrileños podrán dejar de buscar ansiosamente la sombra: la Aemet no prevé avisos de calor para este jueves

Los madrileños podrán dejar de buscar ansiosamente la sombra: la Aemet no prevé avisos de calor para este jueves / EFE

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Valeria López Peña

Valeria López Peña

Madrid

El sol más abrasante casi pasa a hacer parte de la rutina de los madrileños, si no fuera porque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha descartado que este jueves, 25 de junio, continúen los avisos por calor en la Comunidad, por lo que los ciudadanos podrán despedirse de la primera ola de calor de este verano pero no de las lluvias copiosas que se harán notar en la mañana.

Máximas en descenso notable

La Aemet tiene previsto que los termómetros dejen de subir, registrando un descenso notable en el oeste que también podrá sentirse en zonas locales del este y sureste de Madrid. De hecho, Alcalá de Henares y Aranjuez serán las zonas con las temperaturas más altas (de 34ºC), mientras que gran parte de la Comunidad rondará los 32ºC. En concreto, así será en la capital, Getafe y Navalcarnero, donde los ciudadanos le tendrán algo de envidia a los 30ºC que Collado Villalba espera tener de máxima.

Asimismo, las mínimas estarán en descenso ligero en la mitad occidental y tendrán cambios ligeros en el resto de Madrid. Por ejemplo, Collado Villalba no sólo tendrá la temperatura máxima más baja, sino también la mínima más baja en toda la Comunidad con 20ºC. Por su parte, los termómetros de la capital bajarán hasta los 25ºC, los de Alcalá de Henares, Aranjuez y Getafe a los 23ºC y los de Navalcarnero a 22ºC.

De momento, este viernes mantiene la misma tendencia, con mínimas de 20ºC y máximas de 32ºC. Inclusive, perdura la esperanza de que el fin de semana extienda el buen tiempo con temperaturas similares que, a pesar de no ser precisamente frescas, ayudarán a descansar de la ola de calor.

Gráfico con la evolución prevista para la jornada de este jueves

Gráfico con la evolución prevista para la jornada de este jueves / Aemet

Jueves lluvioso

De esta forma, la jornada le dará un respiro a los madrileños, quienes ya no tendrán que acalorarse tanto a horas de la tarde. Aun así, en la mañana tendrán que sacar el paraguas para cubrirse de la lluvia, ya que los chubascos se mantienen con el 55% de probabilidades entre las 8:00 y 13:00 horas e incluso podrían formarse tormentas. También tendrán que cargar con crema solar para seguirse protegiendo del sol, que a pesar de bajar al índice ultravioleta 9, todavía puede hacer daños a la piel.

En este sentido, los cielos estarán poco nubosos con intervalos de nubes altas y medias. A ello se sumará alguna nubosidad de evolución en las horas centrales, pero en definitiva la calima ha llegado para quedarse debido a cielos turbos durante la mañana.

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Los vientos serán flojos de sur y suroeste, moderados durante las horas centrales cuando podrían ir con rachas fuertes en zonas elevadas de la Sierra. Alcanzará los 20km/h durante el día y 15km/h en la madrugada. Irá bajando a lo largo de la semana, a una velocidad máxima de 10km/h. Además, los próximos días no se esperan lluvias, pero sí termómetros parecidos a los de esta jornada. No obstante, cabe la posibilidad de que el próximo lunes las temperaturas vuelvan a subir.

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