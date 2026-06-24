El Teatro Real se asoma al abismo verdiano con un 'Il trovatore' de grandes voces: pasión y venganza para cerrar la temporada

El Teatro Real cerrará su temporada con una de las óperas más vehementes de Giuseppe Verdi: Il trovatore, título de pasiones oscuras, venganzas heredadas y amores abocados al desastre. Entre el 29 de junio y el 20 de julio, el coliseo madrileño ofrecerá 17 funciones de esta obra esencial del repertorio italiano tras su presentación en 2019. La propuesta reúne dirección musical de Nicola Luisotti, cuatro repartos internacionales y algunas de las voces más reclamadas del circuito lírico actual. Marina Rebeka, Saioa Hernández y Anna Netrebko alternarán el papel de Leonora; Piotr Beczała, Vittorio Grigòlo, Celso Albelo y Yusif Eyvazov asumirán Manrico; y Ksenia Dudnikova, Anita Rachvelishvili, Teresa Romano y Clémentine Margaine darán vida a Azucena, uno de los personajes más magnéticos de Verdi.

Compuesta a partir del drama El trovador, de Antonio García Gutiérrez, la ópera condensa muchos de los materiales predilectos del Romanticismo: identidades ocultas, rivalidades de sangre, fatalidad familiar y una idea del amor inseparable de la pérdida. Salvatore Cammarano transformó aquella trama española en un libreto que Verdi convirtió en música de impulso febril, con una sucesión de escenas donde la tensión apenas concede respiro. En el centro de la obra se cruzan dos corrientes dramáticas. Por un lado, la venganza de Azucena, marcada por la muerte de su madre y por una memoria que no conoce reposo. Por otro, la disputa entre Leonora, Manrico y el conde de Luna, triángulo que enfrenta deseos, mundos sociales e idearios irreconciliables. De ese choque nace una partitura de enorme teatralidad, capaz de pasar del recogimiento lírico al estallido colectivo.

La función del 10 de julio será retransmitida a las 20.30 horas en la pantalla instalada en la Plaza de Isabel II. / JAVIER DEL REAL

La lectura escénica de Francisco Negrín se adentra en ese laberinto sin tratar de domesticarlo. Su producción, coproducida por el Teatro Real con la Ópera de Montecarlo y la Royal Danish Opera, desplaza el foco desde la peripecia más folletinesca hacia las zonas internas de los protagonistas. El tiempo, el fuego y la noche funcionan como claves simbólicas de un relato atravesado por recuerdos y heridas antiguas. El montaje mira a los personajes como seres atrapados por un pasado que vuelve y deforma el presente. En el foso estará Nicola Luisotti, director musical honorario del Teatro Real y figura ligada al repertorio verdiano de la casa. Su relación con Il trovatore tiene una lectura circular: con este título debutó en el Real en 2007 al frente del Coro y la Orquesta Titulares. La mayor parte de las funciones llevarán su batuta, mientras que François López-Ferrer asumirá las representaciones de los días 4 y 15 de julio. Para el director hispano-estadounidense, hijo de Jesús López Cobos, supondrá su debut con las formaciones titulares del teatro madrileño.

Las funciones estarán protagonizadas por cuatro repartos con 12 nacionalidades. / JAVIER DEL REAL

La dimensión vocal será uno de los grandes atractivos de esta reposición. El Real ha articulado cuatro repartos con artistas de 12 nacionalidades. A los nombres citados se suman Artur Ruciński, Juan Jesús Rodríguez y George Petean como el conde de Luna. Entre los intérpretes convocados, dos debutarán en el escenario del Real: el tenor Vittorio Grigòlo y la mezzosoprano Anita Rachvelishvili. La amplitud del elenco permitirá escuchar distintas aproximaciones a unos papeles que exigen resistencia, intensidad expresiva y técnica de primer orden. El contexto de estas funciones se completa con otros hitos. Piotr Beczała recibe el Premio Teatro Real en su cuarta edición. Además, antes de sus funciones como Leonora, Anna Netrebko ofrecerá un recital el 30 de junio, acompañada al piano por Pavel Nebolsin y con la participación de Elena Maximova y Kurt Mitterfellner.

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La ópera también tendrá una proyección pública más allá de la sala. La función del 10 de julio se retransmitirá a las 20.30 horas en la pantalla instalada en la Plaza de Isabel II, dentro de la Semana de la Ópera. En torno al título, el Real ha diseñado además actividades en el Real Teatro de Retiro, el Museo Arqueológico Nacional, el Círculo de Bellas Artes y Casa Asia. El regreso de Il trovatore se plantea así no solo como una cita operística de final de temporada, sino como una invitación a revisar una obra que sigue hablando desde los extremos: la memoria que quema, el deseo que arrasa y esa música verdiana que convierte el exceso en verdad escénica.