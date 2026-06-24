Sánchez lanza veladas pullas contra Ayuso en su primera intervención en el debate sobre corrupción en el Congreso

Sin referirse directamente a ella, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado alguos dardos contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en su primera intervención en el debate sobre corrupción que se mantiene hoy en el Congreso de los Diputados. La más clara de ellas, en relación con las políticias de colaboración público privada en materia sanitaria del Gobierno regional y una mención expresa al grupo Quirón, principal contratista en materia sanitaria de la Comunidad de Madrid.

"No es lo mismo transferir recursos a hospitales públicos que trasladarlo a una compañía privada como Quirón", ha señalado Sánchez mientras trataba de establecer las diferencias entre su Ejecutivo y los del PP para justificar la conveniencia de continuar con la legislatura, una frase convenientemente aplaudida desde su bancada. No era la primera vez que desde la tribuna del Congreso el presidente señalaba los nexos del grupo sanitario con la Comunidad de Madrid. El pasado noviembre acusaba desde allí a Ayuso de haber convertido Madrid "en un casino en el que Quirón siempre gana y los ciudadanos, al menos la mayoría, siempre pierde".

"No es lo mismo, señorías, apoyar genocidios y guerras ilegales que defender la paz y el derecho internacional. No es lo mismo imponer que acordar. No es lo mismo derogar que construir. No todos los políticos ni todos los partidos somos lo mismo", ha proseguido Sánchez, antes de señalar que la solución a los problemas que ha enunciado "no están en la derecha ni en al ultraderecha, están en el centro y a la izquierda de este hemiciclo".

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"La pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a hacerlo", ha zanjado.