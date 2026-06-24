El secreto mejor guardado de Madrid para huir de las altas temperaturas: con pozas naturales aptas para el baño y un puente histórico que conquista a sus visitantes

Con temperaturas que han superado los 40º grados a lo largo de la semana, no es de extrañar que los madrileños ya busquen lugares refrescantes a los que escapar, aunque solo sea por unos días, del intenso calor de la capital. Entre estos oasis escondidos a plena luz del día, ya son muchos los viajeros que destacan este pequeño municipio situado en un enclave natural idóneo y a tan solo una hora de Madrid.

Es en parte gracias a sus pozas naturales a lo largo de su río Madarquillos, pero también gracias a su puente del siglo XVIII y a sus múltiples rutas de senderismo, que Horcajo de la Sierra se presenta como la escapada perfecta, no solo para combatir las altas temperaturas, sino también para disfrutar de una jornada familiar rodeada de naturaleza.

El río Madarquillos y sus pozas naturales

Comenzando su curso fluvial en la Sierra de la Acebada, el río Madarquillos pasa por distintos pueblos, entre ellos, el término municipal de Horcajo de la Sierra. Este río que es afluyente del Lozoya y que desemboca en el Embalse de Puentes Viejas es conocido por su gran valor ecológico, pero también por sus pozas naturales.

El área de las pozas cuenta con varios servicios como merenderos con mesas y bancos / Sapos y Princesas

Esta área de turismo rural es especialmente frecuentada para el baño estival y en su entorno suelen realizarse rutas de senderismo o 'trail running' entre las que destaca el sendero lineal de casi 10 kilómetros que parte de la localidad de La Acebeda.

Puente del Camino Real de Francia

Este puente rehabilitado durante el año 2021 como parte del Plan de Actuación sobre Puentes Históricos de la Comunidad de Madrid, data del siglo XVII y de acuerdo al arqueólogo Carlos Caballero estuvo activo al menos durante 100 años ayudando a cruzar la Cañada Real de las Merinas del Río de Madarquillos.

Como curiosidad histórica el Ayuntamiento de Horcajos destaca que por este puente "se vieron pasar a los primeros viajeros de España", especialmente los que atravesaban Irún por los Pirineos o aquellos que llegaban a la península por puertos del norte. Entre estos viajeros destacan el poeta y dramaturgo Théopile Gautier, el novelista escritor de 'Los Tres Mosqueteros' Alejandro Dumas, o incluso el escritor danés Hans Christian Andersen.

Imágenes del puente tras la rehabilitación llevada a cabo por la Comunidad de Madrid / Comunidad de Madrid

También es reseñable que, dada la inclinación del terreno, este puente y sus alrededores contaban con "áreas de servicio" donde los animales podían descansar. Horcajo cuenta con las ruinas de una de estas ventas, la "Venta Mea" que era conocida por ser la última Venta antes de llegar al puerto de Somosierra en el camino hacia Burgos.

Rutas de senderismo, bicicleta o hípica

Desde el ayuntamiento y con ayuda de la iniciativa 'Carpetania', una red de caminos señalizados para el senderismo, la bicicleta o la hípica, Horcajos ofrece hasta 7 rutas diferentes con distancias que oscilan entre los 2 kilómetros con la Ruta Urbana por Horcajo y Aoslos, hasta los 16,5 kilómetros de la ruta del Alto de la Pinilla y los restos de la Guerra Civil.

Desde el Ayuntamiento de Horcajo de la Sierra se facilitan algunos recursos visuales para recorrer los principales puntos de interés del municipio / Ayuntamiento de Horcajo de la Sierra

Además, algunos itinerarios como la Circular de Campadales, que pretende permitir a los turistas y amantes de la naturaleza conocer a fondo varios de los pueblos y enclaves naturales de estas laderas están pensadas para realizarse a lo largo de varios días.

¿Cómo llegar?

Llegar a este municipio es relativamente sencillo. Si se desea acceder en vehículo privado, se deberá tomar la M-500 hacia la M-30 desde donde se tomará la E-5/A-1 hasta la salida 85. Desde allí se seguirá la M-141 hasta Tr.ª Mayor en Horcajo de la Sierra.

Si, por otro lado, se prefiere el transporte público, aunque esta opción se desaconseja por tener una duración superior a las tres horas de trayecto, deberá utilizarse la línea de bus 191 hasta Buitrago donde se hará un cambio a la línea 191B.